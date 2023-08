Notti di BCsicilia, a Palermo visita guidata a Casa Museo Thule

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 24 agosto 2023 a Palermo la visita guidata a Casa Museo Thule. L’appuntamento è fissato per le ore 20,30 in via Ammiraglio Gravina, 95. Dopo la presentazione del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita guidata dal prof. Tommaso Romano, Presidente della Fondazione Thule Cultura. E’ obbligatoria la prenotazione. Tel. 349.3896419 – 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it. Ingresso gratuito.

La Casa museo Thule è posta nella sede della Fondazione Thule Cultura fondata nel 2001 e presieduta dal prof. Tommaso Romano, scrittore e presidente dell’Accademia di Sicilia. Posta nel Palazzo Moretti Romano, edificato nel 1892, di impianto e architettura art noveau con rifacimenti negli anni Trenta. La casa ha mantenuto l’impianto originario con molti arredi liberty, una vasta quadreria di tutto il Novecento e una raffinata raccolta di porcellane e terrecotte del XIX e XX sec. Fra mobili Ducrot su disegni di Ernesto Basile, di Mucoli e Golia ed anche francesi, si possono leggere le opere, fra i molti altri, di O Tama, Luigi Di Giovanni, Giuseppe Enea, Lia Pasqualino Noto, Luigi Polverini, Renato Guttuso, Michele Catti, Corrado Cagli, Fortunato Depero, Duilio Cambellotti, Lorenzo Viani, Totò Bonanno, Eustachio e Maurilio Catalano, Togo, Salvatore Gregorietti, Gianbecchina, Michele Dixit. Altre raccolte sono presenti, fra le quali Autografi, e soprattutto la Biblioteca ricca di oltre quindicimila volumi e numerosi manoscritti d Autore. Il proprietario, prof Tommaso Romano è , fra gli oltre cento suoi titoli, autore di un libro intervista con l’editore di Ex Libris Carlo Guidotti, dal titolo “Filosofia del collezionare”.

In allegato foto Casa Museo Thule.

