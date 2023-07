La Traviata: l’opera lirica nel linguaggio dei segni

Barbagallo (Usb vigili fuoco) “catanese sotto controllo, sciopero a settembre”

La situazione attualmente è sotto controllo, i miei colleghi sono stremati. Abbiamo lavorato incessantemente per salvare il salvabile. Noi come Usb dei vigili del fuoco avevamo già denunciato in precedenza come la situazione poteva cambiare e precipitare con il cambiamento climatico Così è stato e se non capitano...