“XXI Giro Storico della Baronia di Carini” a cura del Circolo Vernagallo

Una giornata intensa, tra storia, cultura, riscoperta del territorio e presenze istituzionali di altissimo rilievo.

Questi, in sintesi, gli elementi che hanno caratterizzato il “XXI Giro Storico della Baronia di Carini”, evento a cura del Circolo Vernagallo presieduto da Antonio Mannino.

Una straordinaria rievocazione di auto storiche partita da Carini dove, negli spazi esterni del Centro Commerciale Poseidon, i partecipanti e i soci hanno accolto un’ospite speciale: Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, accompagnata dal Delegato Vicario di Sicilia, Nobile Antonio Di Janni, e dal Cavaliere Costantiniano Giulio Pillitteri.

Il “XXI Giro Storico” ha attraversato i territori di Carini, Cinisi e Terrasini fino a Partinico dove, negli spazi della Reale Cantina Borbonica, si è tenuta la premiazione alla presenza del sindaco Pietro Rao e di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.

Tra i momenti clou della manifestazione l’annuncio, da parte del primo cittadino, del conferimento della cittadinanza alla Principessa, in programma per il 2024.

Un importante segnale nella direzione di esaltare la storia di Partinico, che ha accolto il Circolo Vernagallo in uno dei luoghi più emblematici del territorio: le Cantine, gioiello storico e architettonico dove si concentrano i progetti dell’amministrazione comunale in merito al rilancio turistico e culturale della cittadina.

Al centro dell’attenzione, la premiazione di tre categorie: “Vintage”, “Classic” e “Modern”, in linea con gli obiettivi del Circolo Vernagallo, impegnato nella rivitalizzazione e nella custodia del prezioso patrimonio rappresentato dalle auto d’epoca.

Per la prima, hanno ricevuto il Premio Cosimo Giordano, Benedetto Di Maio e Gianni Armetta; per la seconda Salvino Ricca, Ignazio Di Giovanni e Pietro Cambria e, per la terza, Vincenzo Falletta, Nicolò Ippolito e Pippo Bertuccio.

Dopo l’entusiasmante esperienza, una nuova avventura per i soci in una delle regioni più belle d’Italia, che ospita al proprio interno paesaggi montani e costieri mozzafiato.

Trenta equipaggi, infatti, sono pronti per il “Tour della Calabria”, che si terrà dal 19 al 26 giugno e che vedrà l’assegnazione del XXI Trofeo Vernagallo.

Tra le tappe dell’itinerario, figurano località quali Tropea, Squillace, Bivongi, Pizzo, Mammola, Gerace, Amantea e Reggio Calabria.

