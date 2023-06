Messina: al via il “Mese del Mare–MEMAR 2023”

Apertura Village “Vele dello Stretto – MEMAR”. Gli appuntamenti del weekend

Resterà attivo fino all’11 giugno il Village “Vele dello Stretto – MEMAR”, aperto da oggi sabato 3 giugno, centro operativo della manifestazione “Messina Mese del Mare – MEMAR 2023”.

Allestito, come lo scorso anno, nella spettacolare ambientazione della “Passeggiata a mare”, animato da ga­zebo destinati ai servizi previsti e alle esposizioni dei circoli, delle isti­tuzioni e degli sponsor. Al Village si svolgeranno alcuni degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni e la premiazione dei vincitori delle varie competizioni, tra cui la grande regata dello Stretto di domenica 11 giugno.

Oggi 3 e domani 4 giugno al Village si svolgerà “E20 dello Stretto”, un’esperienza per “assaporare” le ricchezze che rappre­sentano la Sicilia nel mondo. L’appuntamento prevede degustazioni guidate e contest enogastronomici che hanno l’obiettivo di valorizzare la qualità dei prodotti “made in Sicily” nello spettacolare palcoscenico della “Passeggiata a mare” e in barca. In queste due giornate i partecipanti potranno immergersi in un viaggio itinerante e multisensoriale nella magica atmosfera dello Stretto, per assaporare l’enogastronomia Siciliana, ba­gaglio culturale di questa terra ricca di tradizioni.

Domani domenica 4 giugno il Village ospiterà il convegno, a cura della Camera di Commercio di Messina, “La centralità della blue economy in Sicilia ed a Messina: Dialogo Con Nino Esposito”, Direttore Genera­le Centro Studi Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”. L’incontro ha come obiettivo quello di comprendere la capacità che ha la Blue Economy di attivare gli altri settori dell’economia, tenuto conto che Messina è al primo posto nella regione come incidenza complessiva dell’economia del mare sul complesso dei beni e servizi prodotti.

oggi iniziano le giornate dedicate all’Invito alla Vela (la terza e ultima giornata sabato 10 giugno), con l’open day dell’Octopus (3 e 4 giugno) e del Windsurf Club (4 giugno). Il 10 giugno si svolgerà invece l’open day di “Stretto 360”, della Lega Navale e del Circolo del Tennis e della Vela. L’Assonautica di Messina e i circoli velici dello Stretto metteranno a disposizione le proprie barche e gli istruttori, per permettere a chiunque di provare l’esperienza della navigazione a vela.

