L’Isola di Salina palcoscenico naturale di arte e spettacolo

Incontri 2023 a Palazzo Marchetti mette in scena alcune esibizioni oggi 21 giugno nell’ambito della 29° Festa della Musica Europea. Un appuntamento imperdibile che identifica l’importanza della attività artistiche. Un cartellone, quello del Festival, ancora una volta intenso con attività concertistiche continue e da vivere, perché la musica è sinonimo di vita, crescita sociale, culturale e aggregazione per possibili sviluppi turistici ed economici oltre che un’opportunità per i giovani ed eccellenze della nostra terra. Il sipario di Palazzo Marchetti si aprirà così con il Concerto della Banda Isola Verde diretta dal Maestro Andrea Restifo e con una Music performancedi Renato Griecocon Banda Isola Verde a cura di Clacson, in collaborazione con il Festival Marosi – Stromboli.

All’interno del cartellone inoltre sono previsti anche incontri di riflessione letteraria tra questi mercoledì 9 agosto h 19.30 un confronto a due voci tra Antonio Calabrò e Francesco Profumo che discuteranno su L’inverno demografico e le sfide dell’economia della conoscenza.

Da oltre trent’anni Palazzo Marchetti a Malfa, nell’isola di Salina, è la splendida sede degli Incontri culturali promossi dall’Associazione Didime ’90, un intreccio originale e raffinato di varie attività artistiche (musica, danza, teatro, letteratura, mostre, arti visive, workshop) che coinvolgono, mediante residenze artistiche, alcuni protagonisti della scena internazionale, ma che valorizzano e mettono in forte rilievo anche le eccellenze culturali e produttive di Salina e del mondo eoliano. Il Festival, con la direzione artistica di Riccardo Insolia, si svolge nell’arco di ben quattro mesi (dal 12 giugno al 30 settembre) e comprende anche il Salina Jazz Festival, il cui cartellone porta la firma del direttore artistico, il Maestro Giuseppe Urso. Particolarmente significativa anche la componente formativa del programma con Workshop di Renato Grieco, Giovanni Di Domenico, Francesca Taviani, Carmelo Dell’Acqua, Pippo Onorati. Il Festival si avvale della collaborazione con altre istituzioni quali la Fondazione Lamberto Puggelli, il Festival Marosi e dal 2022 propone anche una rassegna denominata Clacson con vari appuntamenti performativi e sonori particolarmente attenti alla contemporaneità a cura di Valentina Lucchetti e Canedicola di Edizioni Brigantino. Fra gli ospiti Annamaria Ajmone, Carmelo Dell’Acqua, Paolo Vivaldi, Francesca Taviani, Emanuele Casale, Alberto Ferro, Andrea Mignólo, Marco Sinopoli, Stefano Pescarmona, Laura Saija, Giuseppe Grippi, Francesco Profumo, Marco Viccaro, Gaetano Ortolano, Giulia Lorvich, Natalia Trejbalova, Manlio Speciale, Rossana Barcellona e tantissimi altri.

Un particolare sguardo è stato anche dato agli appuntamenti della Finestra Ambiente dedicati all’approfondimento di temi decisivi per l’isola di Salina e il mondo eoliano, quali la biodiversità, le riserve naturali, lo sviluppo dei piccoli borghi. Privo finora di finanziamenti istituzionali, questo grande contenitore di cultura e spettacolo vive grazie alla generosità degli artisti e al sostegno delle realtà produttive e culturali che ne apprezzano la qualità, il respiro internazionale e le originali caratteristiche.

Il programma del 2023 prevede anche tre importanti mostre (Murmur Theory di Marco Gobbi e Francesco Fonassi, La scena ritrovata. Bozzetti e figurini per Lamberto Puggelli, Il lato positivo di Emily Gallè) ed è il risultato di una rete assai vasta di prestigiose collaborazioni culturali (Fondazione Lamberto Puggelli, Clacson, Banda Isola Verde, Posto Segreto, Marosi, Museo Archeologico di Lipari, Orto Botanico Università di Palermo, Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, Patrocinio dell’Associazione Italiana di Vulcanologia, Conservatorio di Napoli, Salina Jazz Festival e altri ancora).

Tutti gli appuntamenti inseriti nel programma, se non diversamente indicato, avranno luogo a Palazzo Marchetti.

Programma completo

Salina International Arts Fest – Incontri 2023 a Palazzo Marchetti

Mese di giugno

mercoledì 21 giugno h 19.30

Festa Europea della Musica

Concerto della Banda Isola Verde diretta dal Maestro Andrea Restifo

Studio Doppiopasso

Music performance di Renato Griecocon Banda Isola Verde a cura di Clacson, in collaborazione con il Festival Marosi – Stromboli

27 giugno – 4 luglio

Residenza artistica interdisciplinare con Annamaria Ajmone, Natalia Trejbalova e Manlio Speciale a cura della Fondazione Lamberto Puggelli

Progetto EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain (co-finanziato dal programma UE “Europa Creativa 2021-2027”)

giovedì 29 giugno h 19.30

Finestra ambiente

L’invasione delle aliene

Incontro con Manlio Speciale curatore dell’Orto Botanico, Università di Palermo

Mese di luglio

lunedì 3 luglio h 19.30

Alla piena luce sono di un nero brillante

Live display con Annamaria Ajmone, Natalia Trejbalova e Manlio Speciale

a cura della Fondazione Lamberto Puggelli

Restituzione al pubblico del Progetto EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain (co-finanziato dal programma UE “Europa Creativa 2021-2027”)

sabato 8 luglio h 19.30

Caffè letterario

Rossana Barcellonapresenta

Una lettura (s)drammatizzata dei Vangeli apocrifi

con Maribella Piana voce recitante, interventi musicali di Riccardo Insolia

8 – 15 luglio

Residenza artisticadi Marco Gobbie Francesco Fonassi

a cura di Clacson e in collaborazione con il Parco Archeologico Isole Eolie – Museo archeologico regionale Luigi Bernabò Brea di Lipari

venerdì 14 luglio h 19.30

Opening della mostra Murmur Theory di Marco Gobbie Francesco Fonassi

a cura di Clacson

Durata della mostra: dal 15 al 31 luglio

sabato 15 luglio h 19.30

Finestra ambiente

Biologico e biodinamico: sappiamo di cosa parliamo?

incontro con Stefano Pescarmona, docente di Orticoltura Ecologica e Agricoltura Sostenibile, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

20 – 21 – 22 luglio

Laboratorio sulla Cucina Eoliana

tre appuntamenti con la cucina eoliana tradizionale a cura di Serena Follone

(con prenotazione e quota di iscrizione)

lunedì 24 luglio h 19.30

Caffè letterario

Teresa Sardella presenta

Donne in scena. Saperi Poteri Religioni di Rossana Barcellona

con la partecipazione di Melita Poma (attrice e coautrice del libro)

sabato 29 luglio h 19.30

concerto con prima esecuzione assoluta de Il regno dei venti una composizione di Marco Sinopoli con l’Ensemble di Clarinetti Calamus (Carmelo Dell’Acqua, Francesco Scacco, Marco Ferrera, Luisa Cariola, Nicolò Impallomeni, Michela Duca) Francesca Taviani, Francesco Angelico (violoncellisti) e Marco Sinopoli

Mese di agosto

martedì 1° agosto h 19.00

Finestra ambiente

Ambiente e benessere animale

incontro con Simone Di Mauro, veterinario e Sara Taranto, studentessa in Educazione Cinofila ENCI

a seguire h 19.30

concerto con Matteo Podetti, pianoforte

2 – 7 agosto

Residenza artistica di Quanta Qualia

a cura di Clacson e in collaborazione con Posto Segreto

giovedì 3 agosto h 19.00

Opening della mostra

La scena ritrovata. Bozzetti e figurini per Lamberto Puggelli

a cura della Fondazione Lamberto Puggelli

durata della mostra: dal 3 al 31 agosto

a seguire h 19.30

concerto Emanuele Fagotti tenore e Giosi Infarinato pianoforte

sabato 5 agosto h 21.30

Barrier Being

live performance di Quanta Qualia

a cura di Clacson e in collaborazione con Posto Segreto

mercoledì 9 agosto h 19.30

Incontro a due voci

Antonio Calabrò e Francesco Profumo discutono su

L’inverno demografico e le sfide dell’economia della conoscenza

venerdì 11 agosto h 19.30

Musica e Profumi con Daria Grillo, flautista e Francesca Giuffrida, compositrice olfattiva. I percorsi olfattivi e le fragranze di Ciurì rimarranno in mostra fino al 15 agosto

domenica 13 agosto h 19.30

Finestra ambiente

Progetti territoriali per i piccoli borghi

incontro conLaura Saija, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Università di Catania.

lunedì 14 agosto h 19.30

Paolo Vivaldi, compositore e pianista presenta la colonna sonora di Filumena Marturano

giovedì 17 agosto h 23.00, Piazza Immacolata

Midsummer Concert 2023 con gli artisti di Palazzo Marchetti

a cura di Vincenzo Di Silvestro

venerdì 18 agosto h 19.30

Un percorso fra jazz a canzone d’autore

Concerto Isabella Navarria, vocalist e Giosi Infarinato, pianoforte

giovedì 24 agosto h 19.30

concerto jazz Giulia Lorvich, jazz singer con Federico Biglietti, sax tenore

27 agosto – 30 agosto

Laboratorio di Musica da Camera a cura di Francesca Taviani e Carmelo Dell’Acqua

mercoledì 30 agosto h 19.30

concerto Quartetto d’archi Katàne (Ricardo Josè Urbina, Dario Militano, violini – Clelia Lavenia, viola – Giulio Nicolosi, violoncello), Fulvio Nicolosi pianoforte, Marco Ferrera, clarinetto

giovedì 31 agosto h 19.30

La musica di Franz Liszt

Concerto Giuseppe Grippi, pianoforte

Mese di settembre

martedì 5 settembre h 19.30

Duæ Siciliæ Saxophone Quartet

Concerto in collaborazione con le classi di Sassofono del Maestro Gianfranco Brundo e di Musica da Camera della Maestra Francesca Taviani del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli

Gaetano Rizzo sax soprano, Laura Sorrentino sax contralto, Marco Nero sax tenore, Lorenzo Esposito sax baritono

domenica 10 settembre h 19.00

Opening dellaMostra fotografica Il lato positivo di Emily Gallè

durata della mostra: dal 10 al 30 settembre

a seguire h 19.30

concerto Alberto Ferro pianoforte Emanuele Casale compositore

un percorso inedito attraverso la musica italiana dal barocco al contemporaneo

martedì 12 settembre h 19.30

Incontro con il regista Andrea Mignolo

proiezione dei cortometraggi

Le confessioni di un naturalista

e Seccagno con Michele Oliva

22 – 24 settembre

Salina Jazz Festival

a cura del M° Giuseppe Urso

venerdì 29 settembre h 19.30

Il giro del mondo in 88 tasti

Concerto Salvatore Vaccarella, pianoforte

25 – 30 settembre

Residenza artistica interdisciplinare e laboratorio per le scuole primarie dell’Isola di Salina con Giovanni Di Domenico, Marco Viccaro e Gaetano Ortolano a cura della Fondazione Lamberto Puggelli

Progetto EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain (co-finanziato dal programma UE “Europa Creativa 2021-2027”) con la collaborazione scientifica della Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania a cura di Gaetano Ortolano e Marco Viccaro, con il Patrocinio dell’Associazione Italiana di Vulcanologia

sabato 30 settembre h 19.30

Habitus Resònans

Music performance di Giovanni Di Domenico

a cura di Fondazione Lamberto Puggelli

