L’Indipendentismo Siciliano tra aspirazione repubblicana e vocazione monarchica

Di Santi Maria Randazzo

In Sicilia sin dall’inizio degli anni ’40, inizialmente in seguito alle “sollecitazioni” della Massoneria e dei servizi segreti inglesi, si sviluppa un vasto movimento politico-culturale che aveva come motivo d’ispirazione e obiettivo politico il separatismo e l’indipendentismo. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania questo movimento, che avrebbe successivamente dato vita al MIS (Movimento per l’Indipendenza della Sicilia), agiva da leva di scollegamento e divaricazione che fungeva da lievito di una coscienza sociale dei Siciliani che li spingesse a vedere come altro da sé la guerra e gli Italiani. Successivamente, allorché si cominciavano a delineare le condizioni postbelliche che si correlavano alle esigenze inglesi di garantire i propri interessi energetici e finanziari nel Mediterraneo, il progetto indipendentista apparve agli Inglesi come la miglior soluzione per garantire i propri interessi. Sarà la ferma volontà politica di De Gasperi, supportata dalla diversa strategia che gli Americani vollero attuare nell’area del Mediterraneo, ad impedire che il progetto indipendentista siciliano avesse successo.

Negli ultimi tre libri che Salvo Barbagallo ha recentemente dedicato alla figura di Antonio Canepa le notizie ed i documenti che riguardano il fondatore dell’EVIS, oltre quelle che possono essere ricavate da altre opere dello stesso autore e di altri autori, ci consegnano un personaggio strettamente legato alla massoneria ed ai servizi segreti inglesi che, a datare dal 1940, ne hanno modulato l’uso ed il profilo storico a seconda delle necessità promananti dagli interessi inglesi contingenti. Il percorso politico organizzativo di Antonio Canepa che lo vede impegnato in funzione antifascista in Sicilia e in funzione di contenimento della presenza comunista nelle formazioni partigiane in Toscana, laddove lancia l’idea di un Partito Dei Lavoratori che darà non poco fastidio alla dirigenza comunista, ne qualificano il ruolo nel contesto italiano come una longa manus degli interessi inglesi. Solo in un secondo momento Antonio Canepa, con lo pseudonimo di Mario Turri darà vita ad una serie di pubblicazioni che metteranno in risalto l’interesse separatista dei Siciliani: rimangono non poche perplessità sulla autenticità della vocazione separatista di Canepa alla luce dei sui datati collegamenti con i servizi segreti inglesi. (1)(2)(3) Una figura che con assoluta coerenza interpreta la volontà indipendentista dei Siciliani, politicamente diversa dalla semplice volontà separatista, è quella di Andrea Finocchiaro Aprile che svolgerà la sua azione politica in Sicilia e avrà anche lui collegamenti soprattutto con la massoneria inglese, mentre non risultano del tutto evidenti suoi collegamenti con i servizi segreti inglesi.

Ma quale percorso istituzionale veniva prefigurato dal gruppo dirigente del MIS nel mentre veniva ricercata l’indipendenza della Sicilia: uno Stato Repubblicano o uno Stato Monarchico? Per cercare di dare una risposta storicamente fondata a questa risposta dobbiamo dare luce alle iniziative di altri personaggi che si mossero in quegli anni nello scenario siciliano: il Principe Gianfranco Alliata, il Principe Bruno di Belmonte, il Duca di Carcaci, il Conte Lucio Tasca Bordonaro, Salvatore Giuliano ed altri ancora. All’inizio del 1944 una prima lettera di Bruno Di Belmonte indirizzata a Gianfranco Alliata fa emergere una prospettiva che indica come sia presente una possibilità che possa essere la Repubblica la forma del nuovo Stato Siciliano di cui viene indicato come garante Andrea Finocchiaro Aprile. Scrive infatti Bruno Di Belmonte a Gianfranco Alliata nella prima lettera che la sua principale occupazione consisteva nell’organizzare un movimento politico che aveva come principale obiettivo l’indipendenza della Sicilia; nella stessa lettera veniva indicato Andrea Finocchiaro Aprile come l’uomo che dopo aver ottenuto l’indipendenza della Sicilia sarebbe stato il capo del futuro Stato Siciliano.

Alla prima lettera Gianfranco Alliata non aveva risposto, probabilmente anche su consiglio della sorella che, già prima del suo ritorno dalla prigionia, aveva collaborato con i servizi segreti nazi-fascisti che avevano organizzato la “Rete Invasione” nell’Italia Meridionale e che aveva come massimo referente il principe Pignatelli. Lo stato di guerra che perdurava ancora in Italia e i collegamenti organici che Andrea Finocchiaro Aprile aveva con la Massoneria e con i Servizi Segreti inglesi avevano probabilmente indotto Gianfranco Alliata a non dare alcuna risposta alla lettera di Bruno di Belmonte che fra l’altro affermava in forma ipotetica, sempre con riferimento alla linea politica che avrebbe seguito Finocchiaro Aprile: “[…] Mi ha garantito che, pur nella repubblica, la nobiltà siciliana, tanto gloriosa, avrà rispetto ed onore. Da ciò io ho aderito entusiasticamente al sorgere di un nuovo glorioso Stato europeo che non avrà nel caso, difficoltà di compenetrarsi con l’Europa […] Dimmi se sei dei nostri. Sei troppo ‘ Siciliano’ per non sentire questo fremito”. (4) Il contenuto della lettera dimostra con evidenza che nessuna decisione definitiva era stata ancora presa in merito alla forma dello Stato Siciliano: “[…] pur nella Repubblica […]”.

La vocazione indipendentista doveva essere determinata se il 22 giugno del 1944 Andrea Finocchiaro Aprile, a nome del MIS (Movimento per l’Indipendenza della Sicilia) inviò a Papa Pio XII una lettera al fine di sollecitare la benedizione papale: “A sua Santità Papa Pio XII, Città del Vaticano. Il popolo siciliano mira con tutte le sue energie e con incontenuta passione alla creazione dello Stato sovrano e indipendente di Sicilia, giudicando che questo sia il solo modo per l’isola, di risorgere moralmente, politicamente ed economicamente. La Sicilia, negli ottantaquattro anni di malaugurata unione all’Italia, ha subito ogni sorta di umiliazioni, di mortificazioni e di danni ed è decisa a conseguire la sua libertà con mezzi pacifici, fidando che sarà consentito al popolo di manifestare con un plebiscito, sotto il controllo internazionale, la sua ferma ed indefettibile volontà di staccarsi dallo stato italiano. Vana sarebbe ogni opposizione al riguardo, dappoiché, se lo scopo supremo non potrà raggiungersi, come noi desideriamo, con le vie bonarie, non potrà impedirsi che il popolo impugni, risoluto, le armi. Al fine di evitare, in seguito, un perturbamento della pace, questo Comitato Nazionale si rivolse, molto tempo prima dell’occupazione della Sicilia, ai Governi Alleati, esponendo le ragioni che suffragano l’aspirazione all’indipendenza del popolo siciliano. Ma il Comitato Nazionale non può non rivolgere il suo appello alla Santità Vostra perché, ove lo creda, voglia appoggiare i voti del nostro popolo che, guidato da alti e profondi sentimenti cattolici è particolarmente devoto alla Santità Vostra, ne invoca l’alto ausilio. Manifestai già al gen. Alexander gli intendimenti dei dirigenti del Movimento per l’Indipendenza, che abbraccia ormai la quasi totalità del popolo siciliano, circa i rapporti del futuro stato siciliano verso la Santa Sede e tali intendimenti riconfermai in alcuni miei recenti, pubblici discorsi. In quelle occasioni, non solo dichiarai il nostro tradizionale attaccamento alla Cattedra di Pietro, ma espressi anche il desiderio che a capi delle Archidiocesi siciliane siano in avvenire chiamati soltanto prelati siciliani: desiderio ch’io umilmente e direttamente rassegno alla Santità Vostra. Nell’esprimere alla Vostra Beatitudine l’omaggio reverente e filiale del Comitato Nazionale, oso implorare l’Apostolica Benedizione per la gran massa degli aderenti al Movimento e per tutto il popolo siciliano.”

Il 2 marzo 1945 Bruno Di Belmonte, non ricevendo alcuna risposta da Gianfranco Alliata gli scrive una seconda lettera. Nel marzo del 1945 le cose erano evidentemente cambiate e nella seconda lettera spedita da Catania da Bruno di Belmonte a Gianfranco Alliata l’opzione della repubblica, come forma di Stato che avrebbe potuto avere la Sicilia una volta ottenuta l’indipendenza, era scomparsa dalle possibili ipotesi di forma del futuro Stato di Sicilia: nella seconda lettera si parlava espressamente ed esclusivamente di Regno come forma di Stato da attuare nella Sicilia indipendente. Il contenuto della seconda lettera testimonia dell’orientamento prevalente in quel momento nel dibattito indipendentista in cui sembra prevalere l’ipotesi di uno Stato Monarchico che fosse distinto dallo Stato Italiano. Il destino della Sicilia, secondo quanto scrive nel marzo del 1945 a Gianfranco Alliata il principe Bruno di Belmonte deve prevedere:” […] L’unione di Due Regni distinti e separati, ma in cordiali rapporti” viene detta ipotesi che “io non dispregio”. I “due Regni” sono evidentemente quello di Sicilia e quello dei Savoia. Non abbiamo le risposte di Alliata a tali sollecitazioni, ma sappiamo che in una certa fase condivise la prospettiva separatista. (5) Sebbene fossero passati diversi mesi, non era ancora pervenuta alcuna risposta da parte di Pio XII alla lettera che Andrea Finocchiaro Aprile aveva inviato al Pontefice da Palermo il 22 giugno 1944, nel vano tentativo di ottenere il sostegno della Santa Sede al progetto indipendentista per la Sicilia sostenuto dal Movimento per l’Indipendenza della Sicilia.

Per tentare di ottenere il placet e l’assenso papale il MIS autorizza Don Lucio Tasca Bordonaro a richiedere nuovamente a Pio XII di essere ricevuto in Vaticano e, per rendere più autorevole la richiesta, richiede e ottiene l’intervento del Re Umberto II che sollecita Pio XII a concedere udienza a don Lucio Tasca Bordonaro: l’intervento di Re Umberto II su Pio XII aveva anche l’intento di ottenere l’appoggio politico del MIS, per fronteggiare le già annunciate intenzioni di instaurare la Repubblica in Italia. Ma lo scenario internazionale era ormai mutato definitivamente ma i dirigenti del MIS non avevano ancora compreso appieno il mutato corso degli eventi a livello internazionale che aveva determinato l’inattuabilità del progetto separatista. La questione del destino politico della Sicilia era stato uno degli argomenti trattati nella conferenza di Yalta e in quella sede non era stato possibile raggiungere un accordo tra le tre grandi potenze a causa dell’opposizione di Stalin a che la Sicilia potesse essere indipendente e separata dall’Italia. Nella successiva conferenza di San Francisco l’Unione Sovietica ribadì la propria opposizione al progetto indipendentista siciliano atteso che alla sua richiesta di poter avere una sua base nel Mediterraneo, venne opposto un netto rifiuto dal governo americano perché ciò avrebbe alterato il quadro strategico nel Mediterraneo. Alla fine del colloquio che Don Lucio Tasca Bordonaro ebbe con Pio XII, questi ebbe a rispondere: “Quale umile servitore del volere divino, io invito i Siciliani a pregare il Padreterno, giacché se l’indipendenza della Sicilia dall’Italia è nei suoi piani tale evento si realizzerà certamente.”

