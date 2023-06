La sceneggiatrice Heidrun Schleef Presidente di giuria del “Caltagirone Short FilmFest”

Heidrun Schleef, sceneggiatrice di origini tedesche e già vincitrice di due Nastri d’argento, sarà la Presidente di giuria della II edizione del Caltagirone Short FilmFest che premia cortometraggi e videoclip musicali, che si terrà dal 13 al 15 luglio 2023. La giuria si compone inoltre del regista e sceneggiatore Carlo Fenizi e dell’attore e musicista Jonis Bascir. I giurati giudicheranno i cortometraggi e i videoclip italiani e stranieri delle sezioni competitive del festival che si terrà dal 13 al 15 luglio 2022 nella cittadina siciliana famosa per l’architettura barocca che la contraddistingue.

Tra le sceneggiatrici più importanti del cinema italiano d’autore dell’ultimo decennio, Heidrun Schleef vanta una lunga serie di copioni di grande successo. Fra questi ricordiamo numerose collaborazioni con alcuni dei migliori registi italiani: Mimmo Calopresti e Nanni Moretti, Roberta Torre, Michele Soavi, Gabriele Muccino, Michele Placido e molti altri. Per loro, oltre a scrivere spesso soggetti, ha firmato la sceneggiatura. Nella sua carriera Heidrun Schleef ha raccolto svariati riconoscimenti, tra cui due Nastri d’Argento alla Miglior Sceneggiatura per Ricordati di me di Gabriele Muccino e Miglior Soggetto Originale per La parola amore esiste di Mimmo Calopresti. Vincitrice del Globo d’Oro alla Migliore Sceneggiatura con il film Governance. Inoltre ha preso parte come sceneggiatrice al film La Stanza del Figlio di Nanni Moretti, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes del 2001.

Carlo Fenizi è regista, sceneggiatore e docente. Ha conseguito due lauree magistrali a Roma. Sperimenta i primi passi da regista e autore con il mediometraggio La luce dell’ombra (Spagna 2008) e il lungometraggio Effetto Paradosso (2011). È autore e regista di spot, corti e videoclip musicali per cantautori italiani, tra questi, il video di Non voglio andare via (2017) brano postumo e inedito di Giuni Russo. Nel 2019 scrive e dirige il film Istmo. Ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2021 con Aracne editrice pubblica L’iperbole dell’invisibile, il codice narrativo del realismo magico, un saggio sul cinema e la letteratura ispanoamericana.

Jonis Bascir è un attore, compositore e musicista italiano di origini somale. Nipote di Hagi Bashir Ismail Yousuf, primo Presidente della Assemblea Nazionale Somala, studia recitazione, musica e danza. Si laurea presso l’Università La Sapienza di Roma in Scienze Umanistiche indirizzo Cinema con una tesi sul rapporto tra Cinema e Musica. Ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche e come attore lo abbiamo visto in numerose serie tv di successo e al cinema in produzioni italiane e internazionali.

Il Caltagirone Short FilmFest, con la direzione artistica di Angela Failla ed Eva Basteiro – Bertolí, è organizzato dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme alla Regione Sicilia. Tra le sezioni competitive del festival: il Concorso Cortometraggi internazionali, il Concorso Cortometraggi siciliani e il Concorso Videoclip internazionali.

Nella foto, Heidrun Schleef

Mi piace: Mi piace Caricamento...