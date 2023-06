I 25 anni del Banco Alimentare della Sicilia

Sono passati 25 anni dal giorno in cui il Banco Alimentare della Sicilia ha aperto le porte della solidarietà aggregando filosofie concrete di aiuto e territori in un percorso di impegno costante che ha, come fine ultimo, la restituzione della dignità a chi è in difficoltà. Un quarto di secolo che intendiamo festeggiare con una staffetta di appuntamenti che metteranno l’accento su attività di aggregazione e comunità.

Il primo si terrà oggi, giovedì 8 giugno con un incontro che inizierà alle ore 10 nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania, promosso in collaborazione con l’Ateneo, dal titolo “In Rete, costruiamo territori sostenibili – 25 anni di Banco Alimentare in Sicilia: l’impegno, i traguardi e le sfide per rendere sostenibili e inclusivi i territori”.

Un vero e proprio tavolo di lavoro in cui il Banco Alimentare della Sicilia dimostrerà che è possibile ridisegnare la capacità delle organizzazioni non profit di essere non più “terzi”, ma determinanti per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Quattro i focus attraverso i quali Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione della Fondazione Banco Alimentare e moderatrice dell’evento, guiderà i relatori: Lotta allo spreco, Economie circolari in movimento, Responsabilità sociale d’impresa e Territorialità.

A offrire contributi ed esperienza saranno:

l’on. Maria Chiara Gadda, vicepresidente commissione agricoltura della Camera e prima firmataria della Legge 166/2016 “Antispreco”;

Dario Cartabellotta, dirigente generale Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana;

Daniela Scuderi, ispettore capo Polizia Provinciale di Catania e referente del progetto Cuore Generoso;

Donatella Privitera, docente Università di Catania ed esperta di geografia del territorio;

Mirko Viola, vicepresidente Banco Alimentare della Siciliana;

Gennaro Gigante, direttore Banca d’Italia Filiale di Catania;

Giovanni Arena, amministratore delegato Fratelli Arena;

Bruno Piccoli, area manager Sicilia Randstad Italia;

Roberto Cellini, direttore Dipartimento di Economia e Impresa dell’università di Catania;

Stefano Principato, presidente Croce Rossa Italiana, comitato di Catania;

Silvestro Di Napoli, presidente associazione Bartimeo.

L’evento si aprirà con i saluti di S.E. l’Arcivescovo di Catania, Mons Luigi Renna; Francesco Priolo, Magnifico Rettore dell’Università di Catania; On. Luca Sammartino, vicepresidente Regione Siciliana; dr.ssa Maria Carmela Librizzi, Prefetto di Catania; Pierangelo Angelini, vicepresidente Fondazione Banco Alimentare; Enrico Trantino, sindaco di Catania e Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia. L’evento gode del patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Catania.

I lavori si concluderanno alle ore 12.30

