Aperta la sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest.

CUS Catania vince l’oro ai CNU di Camerino ed è campione d’Italia fra gli universitari

In una kermesse in cui gli atleti cusini si sono fatti valere, con un medagliere già ricco (10 podi in totale finora, di cui tre ori, con ancora due giornate da disputare), spicca il successo dei ragazzi guidati in panchina da Carmelo Sgroi e accompagnati dal dirigente Alberto...