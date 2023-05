Ugl Trasporto aereo di Catania conferma Mario Marino nella carica di segretario

Eletto il nuovo direttivo nel congresso in cui si è parlato delle criticità del settore dopo la tempesta Covid-19

Il congresso provinciale della federazione Ugl Trasporto aereo ha confermato l’uscente Mario Marino nella carica di segretario ed eletto, nel contempo, anche il nuovo Consiglio direttivo per il prossimo quadriennio. Nella sala conferenze del Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, scelta per l’evento, numerosi addetti ai lavori congressuali e ospiti si sono incontrati anche per riflettere sulle varie vicissitudini che in questi anni ha dovuto affrontare la categoria e anche sui presupposti futuri che la stessa già immagina in terra d’Etna.

A prendere la parola, durante l’assemblea, è stato prima di tutto il segretario territoriale della Ugl Giovanni Musumeci, che ha ringraziato Marino e la sua federazione per l’importante lavoro svolto nell’ambito della segreteria della Ugl etnea, pur essendo trascorso un periodo non semplice per l’intero settore. Il segretario provinciale di Uil Trasporti Catania Antonio Oranges, intervenendo, ha invece evidenziato il potenziale del dialogo e della sinergia tra i sindacati di categoria che si è tradotto in benefici per i lavoratori etnei non solo del Trasporto aereo, ma anche dell’indotto, soprattutto nell’ultimo periodo di grandi difficoltà dovute alla pandemia. Particolarmente gradita è stata la presenza all’assise del vice presidente della Regione siciliana Luca Sammartino, che ha ricordato come il Governo regionale è attento alle esigenze di un comparto (come quello dei trasporti) strategico per lo sviluppo dell’economia del territorio e per il servizio alla cittadinanza, in un contesto geografico che deve essere sostenuto dallo Stato per la sua condizione di insularità.

Il primo cittadino del Comune di Tremestieri etneo, Santi Rando, ha invece voluto rimarcare l’importanza che ogni giorno riveste l’attività del sindacato i favore dei lavoratori, poiché adesso svolge anche una fondamentale azione di controllo sulle gare di appalto a tutela dei livelli occupazionali e dell’applicazione dei contratti di lavoro. A portare i saluti ci hanno pensato anche il segretario di Ugl Salute Sicilia e Catania Carmelo Urzì ed il segretario provinciale della federazione Igiene ambientale Giuseppe D’Amico, mentre nella sua relazione il segretario Mario Marino ha voluto ripercorrere le tappe di un mandato in cui, nonostante innumerevoli difficoltà, ha fatto registrare una crescita del gruppo sindacale anche grazie all’operato quotidiano dei suoi dirigenti sindacali nelle aziende pubbliche e in quelle private nell’ambito del Trasporto aereo. Settore in cui Catania, più di ogni altra città, ha subito pesantemente la tempesta del Covid-19 che ha aggravato ancor di più condizioni già in precedenza critiche con relativa perdita di posti di lavoro.

Temi ripresi, infine, nel suo intervento da Francesco Alfonsi, segretario nazionale della Ugl Trasporto aereo, che ha invocato maggiore attenzione da parte del Governo nazionale per una categoria in passato bistrattata dai precedenti Esecutivi, facendo rilevare la necessità di una indispensabile riforma a partire dal numero di gestori aeroportuali, per finire con la revisione dei rapporti con i vettori e con l’impellenza di avere una compagnia di bandiera. Nel suo discorso, oltretutto, Alfonsi ha toccato il tema del rinnovo del contratto dell’handling per rinnovare il pensiero del sindacato sul bisogno di ridurre il numero di società presenti all’interno degli aeroporti ed allo stesso tempo di rafforzare la clausola sociale. A conclusione dell’incontro, che ha visto anche gli interventi dei rappresentanti di “GH Catania” Enzo Cocina e Maurizio Bonaccorsi, il segretario Marino ha poi voluto presentare il suo direttivo formato da Agatino Minutola, Roberto Costa, Davide Giuffrida, Biagio Cornaro, Orazio Torrisi, Carmelo Adornetto, Gaetano Minutola, Stefania Spampinato, Alfio Lauricella, Santo Ragusa ed infine Paolo Santonocito.

