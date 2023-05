Turismo: Sicilia e Malta protocollo d’intesa Confcommercio e Mtf

Guardare alla Sicilia come a un ponte per l’Europa, gettando le basi per sviluppare degli scambi con tutti gli enti che hanno un interesse a esaltare la destinazione turistica isolana. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa, stipulato tra la Mediterraean tourism foundation di Malta e Confcommercio Sicilia. Il presidente di Mtf, Andrew Agius Muscat, accompagnato da una delegazione, è stato ricevuto a Palermo dal presidente regionale della confederazione di categoria, Gianluca Manenti, e dal direttore, Vincenzo Costa. “Abbiamo gettato le basi per lo sviluppo di un soggetto giuridico, possibilmente consortile, con sede nell’isola di Malta, chiamato ad accompagnare l’imprenditore che intende sviluppare il proprio business da Malta in Europa, passando attraverso la Sicilia, o dall’Europa all’isola dei Cavalieri”, spiega Manenti.

“Ci si occuperà di curare l’aspetto fiscale, quello finanziario, quello legato al marketing, in modo che si possa rilanciare ogni voce legata alla crescita del comparto”, aggiunge. La delegazione maltese ha visitato gli uffici di Confcommercio Sicilia, interagendo con i funzionari dell’associazione che saranno chiamati a occuparsi, ciascuno per le proprie competenze, dello sviluppo e del riconoscimento del soggetto giuridico pensato. “Come Mtf – dice il presidente Muscat – il nostro scopo è collaborare con vari enti, da tutto il mondo, che fanno registrare un loro interesse per il turismo nel Mediterraneo. Quella della Sicilia è stata una scelta naturale. Il fatto nuovo è che stiamo predisponendo una struttura organizzata, così come mai in precedenza. Ci sono varie opportunità che non abbiamo sfruttato, anche perché molte volte abbiamo trascurato i nostri vicini, sebbene avessero un potenziale enorme. Il nostro compito sarà proprio di fare in modo che questo potenziale possa essere sfruttato al meglio”.

Nella foto, Gianluca Manenti

Mi piace: Mi piace Caricamento...