Sicilia Fiera di Misterbianco, al via la quarta edizione di “AutoServiceTec”

Pronta al via la quarta edizione di AutoServiceTec -il Salone delle Attrezzature per Autofficine, Ricambi e Servizi in programma dal 19 al 21 Maggio 2023 al centro fieristico Sicilia Fiera di Via Bologna, 76 Misterbianco – Catania.

L’evento cambia location rispetto alle edizioni passate e godrà quest’anno di spazi molto più ampi per dare maggiore visibilità a tutte le novità dell’Aftemarket e dell’Automotive. Al taglio del nastro, in programma venerdì 19 maggio alle ore 10 il sindaco di Misterbianco Marco Caruso insieme al promotore di AutoServiceTec Enzo Messineo.

“Avremo un programma ricco di eventi e ospiteremo tante significative realtà del settore – spiega Enzo Messineo-. Questa manifestazione rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo imprenditoriale della Sicilia e del Sud Italia. È un evento che ogni edizione richiama migliaia di addetti ai lavori provenienti da differenti aree geografiche e che nella fiera troveranno risposte alle loro necessità. Siamo felici di avere con noi le aziende più importanti di questo comparto che in AutoServiceTec avranno una vetrina ideale dove stabilire importanti contatti per far crescere il proprio business proponendo le ultime novità dell’Aftermarket e dell’Automotive”.

Nel corso della tre giorni ci saranno anche incontri di approfondimento. In programma venerdì 19 maggio alle ore 15.30 l’evento organizzato da Automotive srls con Zavoli Impianti gpl e metano dal titolo “L’innovativo sistema gpl Bora Advance” che vedrà come relatori Luca Camandona, responsabile vendite Zavoli per il mercato Italia, e Biagio Giannì, marketing director Automotive srls.

Sabato 20 maggio alle 10,30 Cr Ricambi propone l’incontro di approfondimento dal titolo “Autoriparatore oggi e domani” che avrà come relatore Enrico Pavone, responsabile Sviluppo Rete Asso Service.

Nel pomeriggio, alle ore 13, sarà la volta dell’evento organizzato da Secori in collaborazione con Delphi Tecnologies dal titolo “Soluzioni per officine”-Diagnostica Adas e formazione.

