Sant’Alfio, cittadinanza onoraria alla prof. Nellina Ardizzone

Per il ruolo di ambasciatrice del millenario Castagno dei cento cavalli.

Per il ruolo di “ambasciatrice del nostro Castagno e – per il tramite dello stesso – del nostro Comune, per l’attività di promozione della nostra terra che svolge sia a livello nazionale, che mondiale, avendo contribuito attivamente a far ottenere al nostro Castagno il riconoscimento Unesco di ‘Monumento Messaggero di Pace nel Mondo’, nonché all’istituzione del Premio Sant’Alfio Fonte di Pace”.

Con questa motivazione, nei giorni scorsi, il Comune di Sant’Alfio ha conferito, nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi nell’aula consiliare ‘R. Livatino’ del Palazzo di Città, la Cittadinanza onoraria alla prof.ssa Nellina Ardizzone, presidente del Club per l’Unesco di Acireale. Un impegno, quello di Nellina Ardizzone per il piccolo comune etneo, iniziato già nel 2006 con l’organizzazione del Convegno internazionale “L’Unesco e la tutela dei beni ambientali per uno sviluppo sostenibile: il Castagno dei Cento Cavalli”. Una collaborazione sfociata poi, il 18 maggio 2008, nel riconoscimento del titolo di “Messaggero di Pace nel Mondo” per il Castagno dei 100 Cavalli e nell’istituzione del Premio “Sant’Alfio Fonte di Pace” con lo scopo di promuovere e valorizzare il millenario Castagno attraverso una cultura di pace tra i giovani. Non solo. Numerose altre attività culturali, che hanno portato prestigio alla città di Sant’Alfio, sono state organizzate nel corso degli anni grazie alla preziosa collaborazione della prof. Ardizzone. Per questo motivo la giunta comunale di Sant’Alfio ha approvato all’unanimità la delibera con la quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento.

“Sono commossa e anche onorata di avere ricevuto questa altissima onorificenza da parte di un comune che è nel mio cuore – ha detto Nellina Ardizzone – Un comune che merita di essere valorizzato e conosciuto a livello mondiale, sia per quanto riguarda i beni naturali, sia per quanto riguarda i beni monumentali, ma anche e soprattutto per le tradizioni che la popolazione custodisce gelosamente. Ringrazio – ha concluso – l’amministrazione comunale, i soci del Club Unesco di Acireale e quanti in questo momento così importante mi hanno espresso la loro vicinanza”. Stesso riconoscimento è stato conferito anche a Fulvio Viesi, presidente dell’associazione Tutela Marroni di Castione (TN), per aver contribuito al salvataggio del millenario Castagno da un insidioso parassita.

