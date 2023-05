Premiato a Roma “Negli Occhi di un Bambino” del regista Marco Ferrara

Negli Occhi di un Bambino del regista Marco Ferrara viene selezionato tra i 66 film corti (su oltre 400 cortometraggi) per il premio “Sorriso Rai Cinema Channel”, con visione del film tramite RaiPlay, rientrando tra i 10 progetti più riprodotti e apprezzati, nominato tra i 6 corti per il premio “Tulipani Fuoriclasse – Talenti in Erba”, ottiene una riproduzione a Roma presso il cinema “The Space Cinema Moderno”, in un momento di riflessione che coinvolge il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Etica Lavoro e Inail, conseguendo il Premio “Sorriso per il Lavoro e le Politiche Sociali” insieme al corto “il Vecchio e il Muro”.

L’incredibile macchina organizzativa del Festival Internazionale della Cinematografia Italiana sociale è dovuta grazie ai suoi direttori artistici, il Presidente Diego Righini e la Dir. Artistica Paola Tassone.

Testimonial dell’evento Claudia Gerini e Marco Giallini.

