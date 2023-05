Operazione #Marepulito con l’Istituto Duca degli Abruzzi di Catania

Catania: Amatori 1963, continua il sogno lungo sessant’anni

Centinaia di persone per celebrare la promozione in serie B della squadra di rugby che intende far rinascere lo spirito sociale dell’Amatori originario lavorando nei quartieri popolari nel nome di Benito Paolone. Otto generazioni di atleti unite per rilanciare il rugby dell’inclusione, rispettoso del prossimo e delle regole....