Niccolò Fabi 11 e 12 maggio in Sicilia

GIOVEDÌ 11 MAGGIO CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

VENERDÌ 12 MAGGIO PALERMO – TEATRO GOLDEN

di Michele Creazzola

“Quest’esperienza insieme all’orchestra è una meravigliosa variazione sul tema, ma non è il tema. La mia comunicazione artistica si basa tanto su di me e sulle mie parole. La mia radice è sempre quella più minimale. Secondo me questo concerto è un giusto regalo che faccio a me e a chi mi ascolta, perché è una sfumatura che non hanno mai sentito. Bello condividere con loro anche questo tipo di viaggio. È anche il mio ringraziamento per una fiducia che da 25 anni non smette mai di sorprendermi e commuovermi”.

È così che descrive e commenta il suo tour Niccolò Fabi che accompagnato dall’Orchestra e, sempre “insieme ai suoi capelli”, porta il suo tour fino in Sicilia.

Chi può dimenticare quel singolo presentato da Fabi a Sanremo 1997?

Il brano ottenne il premio della critica e si posizionò tra i più ascoltati dando inizio alla carriera del cantautore.

Niccolò Fabi è senza dubbio uno dei cantautori più poliedrici della scena musicale italiana.

Durante i venticinque anni di carriera lo abbiamo visto mantenere il filo conduttore del suo repertorio in cui brani si sono vestiti, tour dopo tour di arrangiamenti diversi.

In chiave intimista od orchestrale, unplugged o con la band, le composizioni di Fabi regalano al pubblico le emozioni che diventano magiche sui palchi. Oltre ad essere la conferma dei lavori discografici, i concerti di Fabi restituiscono la giusta interconnessione emotiva tra lui e i suoi fan.

Da tempo i fans attendevano questo tour che segna un’ulteriore peculiarità nella carriera di Fabi, tra il suo pubblico alcuni auspicano un disco tratto dal tour teatrale che ha fatto parlare di sé già dalle prime date.

Abituati da tempo alle novità che il cantautore riserva ad ogni tour, vi si aspetta anche l’incursione degli amici di sempre e dunque si auspicano duetti con Max Gazzè e Daniele Silvestri, solo per citarne alcuni.

Durante i live, Niccolò porterà in scena uno spettacolo diviso in due parti distinte: la prima, da solo sul palco, in cui rivivrà intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda, accompagnato dal suono dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi, in cui presenterà live l’album “Meno per Meno”, eseguendo per la prima volta anche gli inediti “L’uomo che rimane al buio” e “Al di fuori dell’amore”, e alcuni brani di repertorio.

