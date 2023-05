Messina, doppio appuntamento culturale alla Galleria d’arte“Lucio Barbera”

Domani giovedì 18 maggio 2023 doppio appuntamento culturale, organizzato dalla I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” Servizio “Cultura” Ufficio Biblioteca “Giovanni Pascoli” della Città Metropolitana di Messina, presso la Galleria d’arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, nell’ambito della XIII edizione del Il Maggio dei Libri 2023 – “Il mondo è un libro”.

Alle ore 10.00, Silvana Paratore presenterà il volume “Risveglio dell’Anima: il libro che emerge dal silenzio” di Marcello Aragona.

L’opera parte dal vuoto interiore dell’autore, amplificato durante il periodo di isolamento legato alla pandemia.

Dal silenzio abissale e oltre la coltre di sofferenza, emergono emozioni, convinzioni, bisogni non soddisfatti, sogni, sincronicità, esperienze di picco, intuizioni, ispirazioni e tanto altro. Nella chiusura al mondo esterno questi elementi si muovono e cominciano a comunicare tra loro, intrecciandosi con le conoscenze umanistiche, scientifiche, spirituali; ne emerge un percorso di rinascita e di ritorno alla vita, un’evoluzione che porta a una visione più ampia e soddisfacente della realtà e della normalità, a un risveglio dell’anima che, in realtà, è un risvegliarsi all’anima e alle sue più grandi potenzialità.

“L’opera è il frutto di un mio sogno – dichiara Aragona – perché da qui parte l’impulso di dover scrivere un libro che sgorga dal silenzio e che conduce alla vera emersione dell’anima. La mia sofferenza, collegata a quella delle persone che ho seguito, mi ha portato a trasformarla in energia benefica, facendomi comprendere come sia importante risvegliare noi stessi nei confronti dell’anima. Quest’ultima è sempre vigile, siamo noi che siamo addormentati e che ci dobbiamo aprire nei suoi confronti”.

Professore aggregato di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Messina, Responsabile dell’Ambulatorio di Psiconcologia dal 2004, Marcello Aragona è docente di Oncologia, Bioetica e Storia della Medicina nel Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, in Scuole di Specializzazione e Master.

Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali nel campo dell’oncologia, psiconcologia, Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia, Bioetica, Medical Humanities, si occupa di assistenza a pazienti oncologici con psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, sia degenti che ambulatoriali, ed è Responsabile di attività di ricerca in ambito Oncologico, in Psiconcologia, in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia, in Bioetica, Medical Humanities,

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, Giuseppe Previti presenterà il libro “Sciarada d’estate” di Daniela Trovato, romanzo inedito che, nel 2021, si è classificato al primo posto al Premio letterario Bormio Contea e al XII Premio Internazionale Navarro.

Sullo sfondo dell’affascinante paesaggio altoatesino, dipinto da silenziosi laghi e boschi di cembri, la vacanza di una giovane donna torinese diventa pian piano un incubo senza fine.

Un perfido gioco enigmistico, alimentato da uno sconosciuto senza scrupoli, metterà a dura prova il coraggio e le capacità intuitive di Màilin.

Solo l’amore, che unisce due corpi distinti in un’unica anima, riuscirà a salvarla.

Daniela Trovato, scrittrice e docente ad Acireale, è autrice di vari romanzi quali “Il frammento mancante” (2015), “Aqua” (2016), “Avrei voluto parlarti di me” (2018) e la silloge poetica “Fralezze” (2021).

Nel 2015, con Edoardo Trombetta, ha scritto “La strada di Lula”.

Nel 2018 le è stato conferito il riconoscimento letterario da parte della città di Acireale mentre ha ottenuto vari premi letterari quali “Akademon” e “Cristalli di emozioni” per la narrativa.

Ad introdurre gli appuntamenti saranno l’avv. Anna Maria Tripodo, Dirigente di Palazzo dei Leoni, e le Responsabili de “il Maggio dei Libri” e della Biblioteca “Giovanni Pascoli”, dott.ssa Rosaria Landro, e della Galleria d’Arte “Lucio Barbera”, dott.ssa Daniela Cucè Cafeo.

