Lutto nel giornalismo: addio a Maria Giovanna Maglie

E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. A darne notizia, via Twitter, è l’amica Francesca Chaouqui. Maglie aveva 70 anni. ”Amici miei Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre – scrive Chaouqui – È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Maria Giovanna Magli, dopo un esordio a l’Unità e tanti anni in Rai, da tempo era impegnata come opinionista in vari programmi tv. Dopo diversi interventi cardiaci le a livello clinico è peggiorata. A l’Unità Maglie fu inviata in America Latina. Poi, per profonde divergenze con il Pci, lasciò il giornale e passò in Rai. Nella tv pubblica, alla scoppio della Guerra del Golfo, nel 1990 fu inviata in Medioriente per il Tg2.

Mi piace: Mi piace Caricamento...