Oggi martedì 9 maggio alle 15, nell’aula magna del Palazzo Centrale, l’Università di Catania celebra la Giornata dell’Europa con l’iniziativa “Il futuro dell’Europa è Mediterraneo”, che si svolgerà alla presenza di Manuela Sessa (Rappresentanza in Italia, Commissione europea).

L’Ateneo rifletterà, insieme ad esperti e studenti, sul futuro dell’Europa e sul significato dello stare insieme oggi per rilanciare le relazioni cooperative efficaci e per affrontare le sfide regionali che interessano in particolare la Sicilia nell’area del Mediterraneo allargato. L’evento è organizzato dall’Ufficio Relazioni Internazionali nell’ambito del progetto Erasmus+, in cooperazione con l’Area per la Comunicazione, con il Centro di Documentazione Europea e con l’insegnamento di Politica del Mediterraneo del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’ateneo.

Dopo il benvenuto del rettore Francesco Priolo, interverrà Thomas Christiansen (Università LUISS “Guido Carli”, Roma) con la relazione dal titolo “The European Union in a New Era: Advancing European Integration in the Context of Global Threats and Internal Divisions”.

Seguiranno le testimonianze degli studenti Unict che racconteranno la loro esperienza nell’ambito di EUNICE – European University Alliances, spazio comune della formazione cui aderisce anche il nostro Ateneo. A concludere la prima parte sarà la relazione della prorettrice Francesca Longo incentrata su “La Conferenza sul Futuro dell’Europa”.

A partire dalle 17 sarà la volta degli internazionalisti Adriana Di Stefano e Rosario Sapienza (dipartimento di Giurisprudenza), Daniela Fisichella (dipartimento di Scienze politiche e sociali), e del referente del Centro di Documentazione Europea d’ateneo Francesco Caudullo, moderati da Stefania Panebianco, docente di Mediterranean Politics al Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

Al termine, nella sede del Centro Universitario Teatrale (Piazza Università, 13) esibizione del Coro d’Ateneo – diretto da Giuseppe Sanfratello e da Paolo Cipolla), e performance di improvvisazione teatrale a cura degli allievi del Laboratorio “Scena Erasmus”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...