KINOTHON al Garage Arts Platform di Enna

Il progetto artistico di improvvisazione sonora e video KINOTHON arriva lunedì 5 giugno alle 20:30 al Garage Arts Platform di Enna (via Leonardo da Vinci 2).

La serata sarà introdotta dalla proiezione di alcuni cortometraggi di Francesco Di Martino e di canecapovolto.

Un pianista vestito di nero segue con attenzione la proiezione di un film muto, si è preparato a lungo per non commettere nessun errore ma nel profondo del proprio cuore non vede l’ora che il film finisca.

Questa è l’immagine simbolica che ha fatto nascere il progetto Kinothon: un’idea personale di improvvisazione di video e musica. Lontano dagli spettacoli più o meno commerciali che immaginano ancora uno spettatore-massa, Kinothon invece considera il cosiddetto “pubblico” come un elemento fondamentale, che dovrebbe essere liberato.

Tastiere modificate/campionatori granulari/drum machines condizionano in tempo reale la struttura delle immagini, ma accade anche il contrario, attraverso l’uso di un software che distrugge e ricostruisce continuamente cinema e televisione in un flusso di informazione ancora umano.Nulla è Vero. Tutto è Permesso.

Kinothon è un progetto di Francesco di Martino e Alessandro Aiello.

