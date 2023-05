Gustibus Alimentari conquista visitatori e buyers al “Tutto food 2023” di Milano

Chiude l’edizione Tuttofood 2023, la Fiera Internazionale dedicata al settore agroalimentare, e l’azienda siciliana Gustibus Alimentari, specializzata nella produzione di salse, sughi e condimenti, in particolare base pomodoro, in private label e a marchio, non ha mancato l’appuntamento a Milano, facendo conoscere l’azienda e i prodotti a decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte di Italia a ad un nutrito numero di buyers internazionali, delle più importanti insegne appartenenti al mondo della Grande Distribuzione Organizzata, dell’Industria e del Food Service.

Numerose le novità presentate dall’azienda nata ad Assoro, nella piccola provincia di Enna, fra queste, la nuovissima linea di ragù alla bolognese e di salsiccia in lattina e gli esclusivi condimenti per risotti, fra cui tartufo, primavera, milanese, funghi e mare e monti. Prodotti realizzati con l’obiettivo di voler andare incontro alle esigenze dei consumatori, sempre più attenti sui tempi di preparazione, ma allo stesso tempo, alla qualità del prodotto e al gusto. Qualità e praticità sono dunque i due principi cardine su cui si fondano i nuovi progetti della Gustibus Alimentari per la Grande Distribuzione Organizzata. Bastano infatti pochi minuti per amalgamare in un tegame i prodotti con pasta o riso, i per ottenere un risultato genuino, rapido, realizzato secondo i criteri della cucina tradizionale italiana.

Prosegue a ritmo serrato, intanto, l’espansione dell’azienda, che nel mercato italiano primeggia per le numerose private label di salsa e sughi. All’Estero invece, la tradizione italiana proposta dall’azienda ennese si fa largo in più di 50 Paesi, come USA, Emirati Arabi, Canada, Corea del Nord, Germania, Inghilterra, Francia, Belgio e Spagna, grazie alla grande diffusione dei sughi pronti per pasta, come il sugo Alfredo, tipica ricetta diffusa nel continente americano e sudamericano, al basilico, alla marinara, all’amatriciana, all’arrabbiata o alla norma e alla vasta linea dei pesti e delle creme spalmabili di frutta a guscio.

Che l’Italian Style sia sempre stato un grande complice per le aziende che scommettono nell’internalizzazione del prodotto, Gustibus Alimentari lo sa bene. A dimostrazione di ciò si è scelto di puntare su strategie competitive e di comunicazione, mirate da un lato alla valorizzazione delle materie prime, dall’altro al know-how e all’innovazione del prodotto.

La missione dell’impresa siciliana è quella di portare sugli scaffali dei supermercati di tutto il mondo, un prodotto Made in Italy, che sia il risultato dei rigorosi processi di controllo qualità, delle analisi e dello studio, condotte sulle materie prime e sui prodotti finiti, incontrandosi con le preferenze e le esigenze dei palati più esigenti.

Conquistato il palcoscenico milanese, il prossimo appuntamento è stato fissato con il PLMA di Amsterdam, il 23 e 24 Maggio: sarà l’occasione per presentare i nuovi progetti in cantiere.

