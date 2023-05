“Elezioni a Motta Camastra. Gaetano Consalvo: “Impegnati in prima persona”

“Mancano poche ore all’appuntamento con le urne: la sfida per realizzare il cambiamento è stata lanciata e la collettività è consapevole dell’importanza delle decisioni che dovrà prendere”. Così si esprime il candidato sindaco di Motta Camastra, dottor Gaetano Consalvo alla vigilia delle elezioni nell’antico Comune a monte dell’Alkantara.

“In queste ultime settimane noi della lista Rinascita Mottese abbiamo illustrato il programma che intendiamo seguire per dare una vera svolta alla realtà di Motta Camastra, una cittadina che ha bisogno soltanto di un concreto risveglio perché possiede già le potenzialità che le possono consentire di determinare il futuro che merita”, aggiunge Gaetano Consalvo, che ricorda “la nostra squadra è composta da Currò Maria Angela, Alfonzo Antonina detta Antonella, Giannetto Vincenza detta Cinzia, D’amico Lorenzo, Castriciano Gianluca e gli Assessori designati sono Cannata Francesco Antonio e Oliveri Mario Carmelo. Tutti ci siamo sentiti e ci sentiamo impegnati per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo dati, e trovare soluzioni adeguate per un effettivo cambiamento”.

Il programma di Rinascita Mottese si integra in un progetto di sinergia e collaborazione con i Comuni della vallata in maniera da poter accedere ed usufruire ai fondi ed alle agevolazioni riservate alle piccole comunità montane, al parco dell’ Etna e dell’Alcantara, Taormina e la Montagna Grande.

“Non c’è solo questo importante aspetto – sottolinea il candidato sindaco Gaetano Consalvo – : intendiamo puntare sui giovani, ricreando innanzitutto le condizioni affinché i giovani decidano di restare a Motta Camastra e potere esprimere nel loro habitat tutte le loro potenzialità. Ai giovani occorre offrire le strutture necessarie non solo per crescere culturalmente, ma per potersi inserire nelle professioni a seconda delle loro innate predisposizioni. Il cambiamento si può attuare soltanto se si riconoscono le necessità di Motta Camastra. Ribadiamo ancora una volta: il risveglio di Motta Camastra parte dalla valorizzazione della sua Comunità e del suo Territorio. Lamentarsi della situazione deficitaria in cui versa Motta Camastra non serve: occorre rimboccarsi le maniche e lavorare”.

Gaetano Consalvo conclude: “Oggi è più che mai necessario impegnarsi in prima persona inserendosi attivamente e da protagonisti nella tutela degli interessi comuni di tutti noi di Motta Camastra. Ecco perché noi di Rinascita Mottese siamo qui”.

