Al Centro Multiculturale Officina di Messina la prima edizione del FilìaFest

L’Associazione Nino Cucinotta organizza la prima edizione del FilìaFest che si svolgerà sabato 3 giugno al Centro Multiculturale Officina di via Croce Rossa e vedrà coinvolte numerose associazioni e realtà cittadine.

La manifestazione ha come obiettivo la condivisione del valore dell’Amicizia (dal gr. ϕιλία), tramite la divulgazione della musica, dell’arte e della cultura in genere.

L’evento si svolgerà dalle ore 12.00 a mezzanotte e sono in programma esposizioni e performance d’arte, teatro per bambini, presentazioni di opere, letture di poesie, dibattiti e proiezioni di cortometraggi, street food, mercatino del vinile, ma soprattutto il Premio Nino Cucinotta, il concorso musicale per compositori, band, cantautori e solisti emergenti, che si pone l’obiettivo di supportare il talento artistico e creativo.

I finalisti si esibiranno dal vivo sul palco del FilìaFest e si contenderanno la vittoria. Il Primo Premio consisterà in 3000 euro erogati in servizi per il percorso musicale.

Luciano Fiorino e Laura Lipari presenteranno l’intero evento.

La giuria sarà composta da:

Alfredo Reni: storico Dj messinese e Presidente della giuria

Egidio Bernava: Presidente del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina e Presidente Regionale AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

Federica Cacciola: Autrice, Attrice e Conduttrice

Francesco Cannavà: Regista, Sceneggiatore e Produttore cinematografico.

Franco Cicero: Giornalista Professionista, Critico Cinematografico e Componente del Cda della “Fondazione Taormina Arte Sicilia”

Marco De Vincenzo: Stilista e Direttore creativo di Etro

Giacomo Farina: Musicista, Produttore teatrale e Direttore artistico dell’Horcynus Festival

Gabriele Fazio: Critico musicale per AGI-Agenzia Stampa Italiana

Lello Manfredi: Organizzatore di eventi musicali, Sud Dimensione Servizi

Davide Patania: Dj, Produttore e Direttore artistico Retronouveau

Nadia Terranova: Scrittrice

Fulvia Toscano: Direttore artistico Naxoslegge, Commissione per la Capitale del Libro 2023

Il programma:



ore 12: SALA ROSSA

Teatro per bambini (dai 5 anni in su):

Teatro dei Naviganti

“In volo verso B-612”

Liberamente tratto da “Il Piccolo Principe” di A. de Saint Exupery

Adattamento Mariapia Rizzo

Con Domenico Cucinotta e Mariapia Rizzo

Regia Domenico Cucinotta

dalle ore 12: CORTILE

Esposizione delle Associazioni:

Anymore Onlus

Associazione Ionio

Atreju

Città Plurale

Comitato Donne e Libertà

Crescendo

Messina in Progresso

Morgana

Posto Occupato

Proloco Messina Sud

Puli-AMO Messina

R-Esistenza Poetica

Stupor Mundi 1130

ore 12/24: CORTILE

Street Food a cura di

DOS Di Origine Siciliana

Senza Zucchero

Mercato Coperto Muricello

ore 12/24: SALA GIALLA

Mercatino del vinile a cura di Best Price Rec

dalle ore 15: SALA GIALLA

– Azione pittorica “FILI” con i ragazzi del primo e secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Messina ABAM:

Gaia Currò, Monica Radu, Giuliana Indriolo, Francesco Crispo

– Live painting di Maca, Nessunettuno e Aristide Ciervo

– Performance di Giuseppe Lo Coco

– Live set di Francesco Zagami.

ore 17.30/22.30: SALA ROSSA

Premio musicale Nino Cucinotta, esibizione live dei 12 finalisti:

Dalen – Crotone

Dario Naccari – Più Lento

Delvento – Miserere

Gentiles – Amore liquido

Hënë – Altrove

Il Cuppari – Solo pelle rossa

Lostlex – Sleep

Lorenzo – Tratta bene tua madre

Mariaceleste – First woman

Mūn – Mevlevi

raccontoRiccardo – Ci Tengo

Skilla – LoopA

ore 17.30/19: SALA ROSSA

Cortometraggi:

– Con la partecipazione di Katia Greco proiezione di “NON È” cortometraggio scritto e diretto da Lorenzo Sepalone, interpretato da Katia Greco. Produzione Impegno Donna / Movimento ArteLuna 2023.

– Con la partecipazione di Francesco Cannavà, proiezione del Trailer del film “Because of my Body” di Francesco Cannavà, prodotto dalla B&B Film.

ore 19/22: SALA ROSSA

Speech a cura di:

Comitato Donne e Libertà

Alessio Caspanello, Letteraemme

Associazione Anymore Onlus

Associazione Stupor Mundi

Katia Greco per Posto Occupato

Letizia Bucalo, Fundraiser e Comunicatrice sociale

Associazione Messina in Progresso

Puli-AMO Messina

Associazione Atreju

Associazione Morgana

R-Esistenza Poetica

ore 22:30: SALA ROSSA

Federica Cacciola, Live show stand-up comedy

ore 23.00: SALA ROSSA

Premiazione Contest Musicale

dalle ore 23.00: SALA ROSSA

Djset con

Bluemarina

Kollasso

Alfredo Reni

Alberto Russo

Mnemonico

Davide Patania

Ciccio Timbro

Vincio Siracusano

Antonio Zanghì

Live Photo band: Francesco Algeri

Content Creator: Federica Martorana

Social Media Manager: Marta Salemi

Comunicazione, Direzione artistica e Direzione tecnica: Alessio Toscano, Valeria Trimboli, Ciccio Timbro

