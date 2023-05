A Giarre la 4 giorni di “Notte Bianca” più lunga dell’anno

A Giarre è ufficialmente partito il count down per la quattro giorni più lunga dell’anno. La notte bianca infinita che da domani e poi il 2, 3 e 4 giugno, colorerà le strade del centro, coinvolgendo migliaia di persone, in un turbinio di colori ed emozioni. Tutto è pronto per la grande kermesse organizzata dalla Pro loco Aps di Giarre.

Allestito lungo il corso Italia un impianto di illuminotecnica suggestivo con centinaia di stelle colorate che lasciano intuire la grandezza del progetto. Novità assoluta di questa edizione lo spazio assegnato allo street food fest, organizzato da Etnazar. L’affermarsi dello street food e del pasto rapido in movimento, contribuisce alla modificazione dei nostri costumi in campo alimentare rendendo ancora più dirompente la trasformazione in corso. Questa la mission dell’evento che esordirà a Giarre con 15 le postazioni che saranno allestite nella parte alta di piazza Duomo-via Garibaldi, con due food track – ristoranti su ruote dall’aspetto elegante e innovativo, che sfrutta la possibilità di spingersi verso proposte gourmet e piatti non convenzionali – e uno spazio con le sedute e set birreria, riservate ai visitatori. «Vogliamo sottolineare che la nostra realtà si distingue da tutte le altre– spiega Daniele De Vincenzo di Etnazar che ha curato minuziosamente il progetto itinerante dello street food, scegliendo Giarre come prima location – soprattutto perché si pone come obiettivo principale quello di far conoscere al consumatore il cibo di strada. Un cibo vero e genuino, preparato da persone competenti nel loro mestiere che, con il lavoro di ogni giorno, hanno dato vita ad un racconto fatto di ricette tipiche regionali».

E nella 4 giorni di notte bianca giarrese, come detto, decine di eventi che – rimarca il presidente del sodalizio turistico giarrese, Salvo Zappalà – “si susseguiranno ad un ritmo vertiginoso in diversi luoghi strategici della città. Da piazza Duomo a piazza Arcoleo, fino a piazza Carmine. Tra le molteplici iniziative: degustazioni di cioccolato, della fragola, gli spettacoli musicali con il gruppo Aturia, l’evento *Notte & Note sotto le stelle speciale Sanremo, il piano bar e karaoke sotto le stelle, lo show di danze con il coordinamento di Ornella Boccafoschi. E ancora: il concerto tributo ai Nomadi, il concorso nazionale La Venere dell’Etna, l’esilarante comicità di Sasà Salvaggio. Non resta che vivere queste quattro notti magiche. Sotto il cielo stellato di Giarre.

