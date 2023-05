A Catania si presenta “L’urgenza di ricostruire”, libro-intervista sulla “carità politica”

Gli Autori Adelaide Barbagallo e Michele Cucuzza a colloquio con il ‘vescovo cittadino’ Mons. Luigi Renna e i candidati a sindaco del capoluogo

Domani martedì 2 maggio 2023, alle ore 17.00, nell’Auditorium di Palazzo della Cultura di via V. Emanuele a Catania, gli autori Adelaide Barbagallo e Michele Cucuzza, con la partecipazione dell’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, presenteranno il libro “L’urgenza di ricostruire”, edito da “Il pozzo di Giacobbe”. Un libro-intervista realizzato in vista delle prossime amministrative a Catania in cui mons. Renna spiega ai due cronisti perché si definisce “vescovo cittadino” e come la sana politica e la buona amministrazione facciano parte delle attese dell’ispirazione cristiana più sentita. Un dialogo dagli esiti imprevedibili, dove la “carità politica” elegge la città come luogo di salvezza, promuove il rifiuto della rassegnazione e del disinteresse e sollecita con determinazione il coraggio di rendersi disponibili alla necessaria opera di ricostruzione e crescita di una comunità e di un territorio, ancora oggi ricchi di potenzialità.

All’incontro di giorno 2 maggio sono stati invitati, e hanno aderito, i candidati a sindaco di Catania: Maurizio Caserta, Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera, Maurizio Loritto, Gabriele Savoca, Enrico Trantino e Lanfranco Zappalà che dialogheranno con gli autori.

gli autori

Adelaide Barbagallo, giornalista e volto televisivo di Telecolor, conduce il tg “Sicilia24”. Autrice di programmi di attualità, realizza servizi e interviste su “Tg Sicilia” di Antenna Sicilia. Specializzata in Giornalismo ed Editoria religiosa presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania e laureata in Scienze della comunicazione multimediale, è tra gli autori di Vengo a confermarvi nella fede (2015), dedicato a Giovanni Paolo II. Ha diretto riviste e siti internet su lavoro, religione e medicina.

Michele Cucuzza, giornalista e conduttore radiotelevisivo, attualmente è uno dei volti di “Tg Sicilia” su Antenna Sicilia. È autore di numerosi libri e saggi di letteratura giornalistica. Tra i più recenti, il romanzo sulla strage di Ustica, Guarda, cos’è? (Baldini+Castoldi) scritto con Daniele Osnato, e la biografia di Steve Jobs, Steve Jobs, vita e opera di un genio coraggioso (A. Curcio Editore, 2021)

