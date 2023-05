A Catania la terza edizione del Festival Chitarristico internazionale Alirio Diaz

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2023 si svolgerà a Catania, nell’Auditorium Sacro Cuore, in via Milano 47, la terza edizione del Festival Chitarristico internazionale Alirio Diaz, diretto dal maestro Salvatore Daniele Pidone, organizzato con la collaborazione del Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, dell’associazione culturale Alirio Diaz e del Centro culturale musicale A. Lauro di Santa Maria di Licodia. La manifestazione in questa speciale terza edizione vuole rendere omaggio, in occasione del centenario della nascita (1923-2023), al maestro Alirio Diaz, venezuelano per nascita, italiano per scelta e che più volte è stato ospite a Catania del Centro culturale e teatrale Magma, sia come concertista che come didatta. L’ingresso al Festival è libero e la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

La prima serata del Festival, venerdì 19 maggio, proporrà alle 18.00 la chitarrista catanese Francesca Pappalardo (programma incentrato su musiche di R. Fabbri, G. Signorile, A. Lauro, G. Torrisi e D. Scaminante) e poi a seguire si esibirà il maestro venezuelano Efrain Silva (musiche di Efrain Silva, Rodrigo Riera, J. La Riva Contrera, A. Carrillo, Anonimo).

Sabato 20 maggio, dalle 18.00, è previsto un convegno su “Alirio Diaz…Non avrei potuto chiedere alla mia infanzia, alla mia gente e ai miei paesi un migliore substrato spirituale musicale ed umano”, alla presenza di Senio Alirio Diaz, Gabriel Guillen Navarro, Efrain Silva, Luciano Lombardi, Ahmet Kanneci, Salvatore Daniele Pidone e Anna Rita Fontana, presidente e direttore artistico della SCAM (Società Catanese Amici della Musica). Seguirà poi un breve tributo musicale.

La terza edizione del Festival si chiuderà domenica 21 maggio, con inizio alle 18.00 e la serata sarà divisa in due parti. Nella prima parte, in occasione del concerto Omaggio ad Alirio Diaz, si esibiranno il chitarrista Massimo Martines e la pianista Daniela Cascone (programma J. Rodrigo: Concerto de Aranjuez – Allegro con Spirito-Adagio-Allegro Gentile). La seconda parte della serata sarà invece dedicata alle giovani promesse e giovani concertisti: Federica Caruso, Simone Carta, Tobia Meli, Duo Gloria La Spina- Micaela Muni, Chiara Maria Cantore, Gaia Cerra, Enrico Pastorina e Simone Musso.

“Il maestro Alirio Diaz – sottolinea il maestro catanese e direttore artistico del festival, Salvatore Daniele Pidone – è stata la figura più rappresentativa nel panorama musicale e chitarristico mondiale. Quest’anno in occasione della terza edizione del Festival, a lui intitolato, in occasione del centenario della sua nascita (1923-2023) abbiamo allestito a Catania una edizione speciale con un Convegno a lui dedicato allo scopo di poter approfondire la conoscenza dell’uomo e dell’artista, riunendo alcuni tra i suoi allievi che con la loro presenza testimonieranno le fasi più significative, della vita e delle attività del grande Maestro”.

Nella foto, il maestro Alirio Diaz

Mi piace: Mi piace Caricamento...