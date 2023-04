Visita alla base dell’Aeronautica Militare Italiana di Trapani Birgi

Una visita alla base dell’Aeronautica Militare Italiana di Birgi, nel territorio di Trapani: a organizzarla è il Circolo Vernagallo, presieduto da Antonino Mannino, nella mattina di domani venerdì 14 aprile.

Un evento unico, in una delle più importanti basi per la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nel territorio italiano, che si associa a una mostra di vetture storiche.

Il programma prevede un briefing con il personale aeronautico che illustrerà l’operatività militare della base aerea e il lancio del pallone sonda per la meteorologia.

Si proseguirà dunque con le vetture negli hangar, dove sarà possibile ammirare i velivoli in dotazione presso l’Aeronautica Militare del 37° Stormo: Leonardo Eurofighter “Typhoon 2000”, caccia intercettore multiruolo da superiorità aerea, Leonardo HH139 B, elicottero di soccorso e ricerca dotato dei più avanzati sistemi avionici di navigazione automatici e Leonardo Falco Xplorer, aeromobile a pilotaggio remoto per la sorveglianza e l’intelligence.

A tal proposito, occorre sottolineare che Leonardo HH139 B è stato prodotto, a tutt’oggi, in 1.250 unità ed esportato in oltre quaranta Paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna e Giappone, a testimonianza dell’elevato traguardo raggiunto dall’elicotteristica italiana in termini tecnologici.

Inoltre, Leonardo Falco Xplorer ha effettuato il primo volo di prova nel gennaio del 2020, proprio all’aeroporto di Trapani Birgi, che riveste un’importanza strategica quale base avanzata della Nato.

Una straordinaria opportunità per vivere l’operatività dell’Aeronautica Militare e un nuovo, importante evento per il Circolo Vernagallo, che ha dato il via al proprio anno sociale lo scorso 19 marzo a Carini.

Il prossimo appuntamento in programma si terrà il prossimo 14 maggio a Castellammare, in provincia di Trapani, con la benedizione dei caschi.

