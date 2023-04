Trio Metamorphosi e Monica Bacelli in concerto al Politeama Garibaldi di Palermo

Amici della Musica: con l’ultimo concerto della Stagione 2022/2023 si chiude anche l’integrale dei Trii di Beethoven

In occasione del ventesimo ed ultimo appuntamento della Stagione 2022/2023, termina anche il ciclo di concerti iniziato nelle stagioni precedenti e che vede protagonista il Trio Metamorphosi, impegnato nell’esecuzione integrale di tutte le composizioni che Ludwig van Beethoven ha dedicato alla formazione del trio violino, violoncello e pianoforte. Il concerto di lunedì 17 aprile alle 17.15 al Politeama Garibaldi è l’ultimo dell’integrale e prevede l’ascolto dei tre Trii in Mi bemolle maggiore (rispettivamente con i numeri di catalogo Op. 1 n.1, WoO 38 e il Triosatz Hess-Verz. 48), l’Allegretto in Si bemolle maggiore e una selezione di brani per voce tratti dalla raccolta Schottische Lieder che vedrà protagonista il mezzosoprano Monica Bacelli.

Il programma del concerto sarà incentrato sui Trii della giovinezza e comprenderà quindi l’opera che apre il catalogo di Beethoven, l’Opera 1 n.1 pubblicata nel 1795, che contiene il Trio per pianoforte, violino e violoncello con il quale il giovane Ludwig si presenterà per la prima volta con la veste di compositore. Per la stessa raccolta era stato composto il Trio WoO 38, poi escluso dallo stesso compositore e quindi pubblicato dopo la sua morte nel 1830. Sempre al periodo giovanile e non inserito nei cataloghi d’opera dallo stesso Beethoven, appartiene anche il Triosatz, breve pagina in un unico movimento di “Allegretto”, presumibilmente ideata per una composizione più estesa. Sarà con un altro “Allegretto” che si concluderà l’esecuzione integrale, quello in Si bemolle maggiore, scritto nel 1812 e dedicato alla giovanissima pianista di 10 anni Maximiliane Brentano, destinataria futura delle ben più impegnativa Sonata per pianoforte op. 109.

La seconda parte del concerto sarà invece dedicata alle composizioni per voce e sarà eseguita una selezione dalla raccolta dei Scottische Lieder che comprende canzoni le cui melodie sono elaborazioni di canti popolari scozzesi. La proposta di dedicarsi a questo tipo di repertorio giunse a Beethoven dall’editore scozzese George Thompson che pubblicò la raccolta nel 1818 dopo quasi un ventennio di dal primo contatto intercorso fra i due.

Il Trio Metamorphosi – formato da Mauro Loguercio (violino), Francesco Pepicelli (violoncello) e Angelo Pepicelli (pianoforte) – è sulle scene da più di tre decenni e conta oltre settecento esibizioni in tutto il mondo ed incide per la prestigiosa etichetta Decca. Proprio per questa casa discografica nel 2019 ha intrapreso la pubblicazione di The Beethoven Piano Trios Poject in occasione del 250° anniversario della nascita del compositore celebrato nel 2020. Nel 2017 è stato pubblicato un ulteriore cd Decca, “Scotland”, con una selezione di Arie e Lieder scozzesi di Haydn e Beethoven, in collaborazione con Monica Bacelli, mezzosoprano di fama internazionale dalla spiccata personalità musicale e scenica che debutta giovanissima come vincitrice del Concorso Belli al Teatro Sperimentale di Spoleto. Da allora la carriera di Bacelli si sviluppa nei principali teatri d’opera e presso le principali istituzioni concertistiche. Particolarmente importante è stata la collaborazione con Luciano Berio, che ha scritto per lei i ruoli di Marina in Outis, di Orvid in Cronaca del luogo e il brano da concerto Altra voce, presentato al Festival di Salisburgo nell’ambito del Progetto Pollini.

Il programma del concerto.

Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Vienna 1827)

Trio in Mi bemolle maggiore WoO 38

Allegro moderato

Scherzo. Allegro ma non troppo

Rondò. Allegretto

Triosatz in Mi bemolle maggiore Hess-Verz. 48

Allegretto

Trio in Mi bemolle maggiore op. 1 n.1

Allegro

Adagio cantabile

Scherzo. Allegro assai

Finale. Presto

***

Allegretto in Si bemolle maggiore WoO 39

Selezione di brani dall’op. 108 “Schottische Lieder”

n. 2 “Sunset” (W. Scott)

n. 7 “Bonnie laddy, highland laddie” (J. Hogg)

n. 8 “The lovely lass of Inverness” (R. Burns)

n. 1 “Music, love and wine” (W. Smyth)

n. 13 “Come fill, fill, my good Fellow!” (W. Smyth)

