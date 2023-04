Successo e consenso popolare per il Primo “Festival Monte Jato”

Il consenso popolare è esploso per il Primo “Festival Monte Jato” che si è svolto ieri a San Cipirello. I dati dei visitatori giunti da tutto l’hinterland palermitano e da altre zone della Sicilia rivelano la voglia di apprezzare visite culturali come quella al Parco Archeologico del piccolo Comune nella valle dello Jato. Duemila persone sono accorse all’apertura di questa struttura che è la seconda per estensione in tutta l’Isola. Moltissimi avventori si sono cimentati nella “Marcialonga” che trascina con sé, oltre quarant’anni di storia, insieme al benessere di una escursi0ne trekking, La giornata è stata un successo con gli input e il volere dell’Amministrazione locale che ha predisposto tutto lo staff necessario e i servizi per garantire la sicurezza quali la Protezione Civile e le Guardie Forestali e l’Associazione Pro Jato. La logistica degli operatori a cura di “IoComproSiciliano” è stata il collante tra aziende “Made in Sicily” e gli Organi istituzionali. Il successo si è dispiegato soprattutto nell’accogliere l’enorme bacino di pubblico tra curiosi, tra interessati al programma denso di spettacoli culinari ed alla esposizione e degustazione di prodotti tipici e tra vacanzieri “last minute”. Fortissima l’attrazione scatenata da parte dei protagonisti dei Cooking Show

“Questa iniziativa è una messa a sistema di realtà che amano le potenzialità della nostra regione ed è volta a recuperare il nostro passato migliore per sentirsi un unico braccio operativo. Apriremo a partners valenti che ci dimostrino la capacità di fare sviluppare il territorio e il nostro settore agroalimentare, come IoComproSiciliano ha dimostrato in così po0co tempo dalla sua fondazione. E siamo fieri di avere costruito una rete con altri amministratori che ottimizzerà le proprie strategie e di avere trovato le risposte immediate anche nei fruitori delle nostre località e dei nostri siti da tutelare. Su questo fronte, abbiamo convogliato le intese e gli stimoli adeguati a riscattare un’intera area geografica”. Questa è la dichiarazione del Sindaco del Comune di San Cipirello Vito Cannella, a chiusura della galvanizzante riuscita del “Festival Monte Jato” – I Edizione che, ieri tutta la giornata, a San Cipirello (caratteristico comune della Vallata dello Jato e in provincia del capoluogo siciliano) ha tenut0 banco nell’intero hinterland palermitano. Il Primo Cittadino ha invitato tutti i suoi colleghi e delegati di circondario: da Altofonte a Monreale, da Santa Cristina Gela a Piana degli Albanesi a perseguire le mission di riqualificazione, a partire dalle proprie radici e dai patrimoni culturali e dai talenti nati e cresciuti sull’Isola. Duemila utenti, che corrispondono già ad una notevole cifra, si sono recati con un’attenzione di qualità al Parco Archeologico di Monte Jato per conoscere la bellezza e la profondità di sensazioni emanate da questo luogo storico che si configura come il secondo per estensione in tutta la Sicilia (dopo Selinunte e prima della Valle dei Templi). L’allestimento e “l’arruolamento” dei produttori che hanno condensato l’eccellenza di varie zone del palermitano sono stati affidati ad “IoComproSiciliano”, che riunisce gli imprenditori nello spirito della diffusione dei loro punti di forza e di espansione dei loro orizzonti.

Una popolazione altrettanto numerosa, magari, ha scelto di trascorrere direttamente la giornata nella via principale (Via Roma) del piccolo borgo invas0 dai produttori di zona e delle aeree limitrofe per abbuffarsi o degustare le differenti prelibatezze: dalla carne con il Grigliata Day alla frutta secca, dai cannoli ai primi piatti passando per le farine, formaggi, varietà di olio e vini di cantine tipiche della zona di San Cipirello e San Giuseppe Jato. Il collage di tutti gli elementi culinari di tradizione è stato accompagnato dalla suadente musica, dal canto e dal ballo del gruppo folk “Arbaria”.

L’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di San Cipirello Vincenzo La Milia ha evidenziato la straordinarietà di dinamiche, di competenze e di volontariato, scese in campo per un interesse comune.

Questo evento non si è proiettato come una qualunque gita fuori porta ma come la riscoperta di un territorio che ha ancora tanto da offrire. Se da un lato il Parco Archeologico delinea la cultura, la storia su cui ci muoviamo e viviamo i nostri passi, dall’altro lato natura e tradizione della “Marcialonga” attraverso il Sentiero dei Militi trasportano in una dimensione di sana distrazione che permette di abbandonarsi anche solo per poche ore che valgono un arricchimento individuale e collettivo. Il vicesindaco Gaspare Scannaliato ci ha annunciato, a margine di questo appuntamento, la proposta di aprire, all’interno del paese con un progetto europeo e con il tramite del Gal Terre Normanne, un Museo del Vino e degli Antichi Mestieri, in continuità a tutto ciò che è presente nell’Area Archeologica di Monte Jato.

Il calendario della giornata ha visto anche l’abbinamento giudizioso di mostre fotografiche all’interno dell’ex Municipio di via Roma, come quella dal titolo “Tesori dello Jato” a cura della ProJato e di Cooking Show realizzati da professionisti della gastronomia e delle arti bianche: rispettivamente nel “Pasta Show” la scena è stata destinata a “Il Pastaio Matto” alias Salvo Terruso – Il Cuciniere, nel “Pizza Show” il turno di performance è stato gestito brillantemente dal pizza chef Alessandro Traina, molto noto con la sua pizzeria “Apud Jatum” che si è “fidanzato in cucina” per l’occasione con l’imprenditore di Camporeale Salvo Bilello e la sua mortadella da premio nazionale e poi nel “Focaccia Show” c’è stata la guida del docente di “Euroform” Giovanni Laudani, insieme ai suoi allievi che rispecchiano il concetto della formazione professionalizzante in tutta la Sicilia. Questo step dell’Anniversario della Liberazione ha racchiuso il “2° Festival della Focaccia” che ovviamente è stato lo spuntino – quasi merenda acclamato anche dai più ritardatari.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Management di San Cipirello, in sinergia con la Pro Loco Valle dello Jato, con Euroform, con il Consorzio di Ricerca Gianpietro Ballatore e il Media Partner “Made in Sicily”.

“I numeri misurano certamente il grande successo ma non possono raccontare il flusso delle emozioni di ieri – interviene il presidente di Davide Morici -. Riconosciamo chiaramente che la comunità della Valle dello Jato intenda affrancarsi e che lo stia facendo benissimo. Esaltante il coinvolgimento di tantissimi giovani del territorio, attivi nei percorsi naturalistici e nelle attività in centro, nel contribuire a rendere questa realmente Una Festa Per Tutti”.

Il “Primo Festival Monte Jato” ha risvegliato le attività produttive di questo contesto e ha restituito un mordente alle istituzioni che vogliono puntare, senza risparmiarsi, ai simboli dell’economia autoctona.

