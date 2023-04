Riposto, il “Borgo Fest” torna ad animare Torre Archirafi

Pasquetta tra musica, mercatini, laboratori e artisti di strada.

Torna in festa il borgo di Torre Archirafi, frazione marinara di Riposto, in occasione della seconda edizione del ‘Borgo Fest – Un lunedì di Festa’, in programma il 10 aprile, il lunedì di Pasquetta. L’evento, organizzato dall’associazione ConfTorre, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Riposto, e in collaborazione con la Parrocchia S. Maria del Rosario, si snoderà sul panoramico lungomare di via Marina di Torre, tra le piazze Vagliasindi e Scarcella. Musica, giochi, attività ludiche e mercatini animeranno l’intera giornata, dalle 10 del mattino fino alle prime ore della sera. Raddoppiato rispetto allo scorso anno l’intrattenimento per bambini. Oltre alla creta e alla pittura creativa, sono previsti, infatti, anche laboratori di arti circensi, di bolle di sapone, di decoupage e di yoga. Per l’accesso ai laboratori rivolti ai bimbi, i cui posti sono limitati, si consiglia la prenotazione attraverso i canali social dell’evento. Per gli appassionati di artigianato e vintage, ci saranno mercatini con vinili e altra oggettistica originale e di qualità, sia per bambini che per adulti. Prevista anche un’area game e relax dove si potrà giocare a ping-pong, con le carte siciliane, a scacchi, a dama, con giochi da tavolo o rilassarsi leggendo. Grande protagonista di ‘Borgo Fest’ sarà la musica con quattro band, che si esibiranno nelle piazze Vagliasindi e Scarcella. Il primo live avrà inizio alle 12, il secondo alle 17 e 30. Per tutta la giornata la musica non mancherà, con diversi dj che si alterneranno in consolle. Giocolieri e artisti di strada arricchiranno il già variegato programma di attrazioni. Due le aree dedicate al cibo con street food e prodotti tipici locali. Una grande sorpresa, in programma al tramonto, chiuderà, infine, la giornata.

“Il nostro obiettivo è riportare il borgo marinaro di Torre Archirafi, gioiello del nostro litorale, al centro di una rinascita turistica di tutta l’area ionico etnea – commenta Daniele Vecchio, presidente di ConfTorre – Per questo motivo, dopo il positivo riscontro dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre ‘Borgo Fest’, una giornata di grande festa e di promozione per questo territorio. Vogliamo anche che sia un momento di grande aggregazione per famiglie, giovani e bambini. Per questo motivo – conclude – abbiamo previsto momenti di svago e di intrattenimento per tutte le età”.

