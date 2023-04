Riparte la stagione turistica a Ustica

L’estate dell’isola di Ustica riparte con delle novità e con le sue bellezze naturalistiche e culturali da scoprire e riscoprire via terra e via mare.

Sede della prima area marina protetta d Italia, l’isola di Ustica è ricca di biodiversità che la collettività isolana vuole tutelare e valorizzare, facendo scoprire ai giovanissimi studenti le meraviglie della natura.

Eventi ed appuntamenti sono già in calendario per chi vuole vivere in prima persona la prima esperienza subacquea ed esplorare i fondali marini accompagnata dai diving center dell’ isola ad una tariffa promozionale ( Battesimo del mare 1° maggio ) sarà possibile per i neofiti approcciarci al mondo sottomarino

Sempre a Maggio sono in programma un raduno di e-bike ( Asd Kartago ) per conoscere i sentieri della Riserva Naturale Orientata ed un appuntamento legato al SUP per esplorare la costa e le meravigliose grotte senza imbattare l’ ambiente

A giugno sono previsti appuntamenti legati allo Yoga Iyengar, Corsi di formazione per massaggiatori principianti con Accademia Professionale Massaggi Professionali, ( denominato Campus Wellness ) raduno di Apnea con Asd Apnea Palermo, Laboratori di scrittura, ecc.Luglio sarà il mese anche quest’ anno del Giro podistico a tappe ( 12° edizione ) ed sono in programma eventi dedicati ai più piccoli

