Nascerà in Sicilia il più grande laboratorio marino d’Europa.

Il progetto Idmar è stato presentato oggi, al porto di Catania dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana e dall’atleta Vincenzo Nibali.

Al progetto, finanziato dalla Regione Siciliana con le risorse del Po Fesr 2014-2020, sarà dedicato un episodio della serie realizzata nell’ambito dell’iniziativa Alè Europe, sostenuta dalla Commissione europea. Si tratta di una produzione Red Carpet (gruppo Ilbe), in onda da fine aprile sulla piattaforma Chili, che racconta attraverso i campioni dello sport 12 progetti di successo resi possibili dai fondi Ue in altrettante regioni italiane.

“Con l’aiuto di un campione come Vincenzo Nibali – ha sottolineato l’assessore Pagana – raccontiamo al grande pubblico una delle punte di diamante della ricerca e dell’innovazione scientifica in Sicilia, nata grazie alla sinergia tra Infn, Ingv, Cnr e Regione Siciliana. Quest’ultima ha cofinanziato il potenziamento dell’infrastruttura per 19 milioni di euro, attraverso l’azione 1.5.1 del Po Fesr 2014-2020. Il governo Schifani continua a lavorare per fare dell’Isola un punto di riferimento per gli scienziati, al centro del Mediterraneo, sostenendo progetti che abbiano una valenza riconosciuta in ambito internazionale e possano al contempo generare conoscenze e impatti positivi sul territorio, sull’ambiente e sull’economia della nostra regione”.

