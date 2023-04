Il Thomas More di Palermo vince il Best Preparation Centre Lower Secondary School

Il Thomas More, scuola paritaria bilingue in via delle croci e in via Pacinotti a Palermo, è stata premiata come terzo migliore istituto d’Italia tra le scuole medie per la preparazione degli studenti alle certificazioni di lingua inglese, vincendo il Best Preparation Centre Lower Secondary School.

Il prestigioso riconoscimento, l’Italian Preparation Centre Awards 2023, alla settima edizione, è stato istituito da Cambridge English per celebrare le eccellenze italiane nell’ambito delle certificazioni linguistiche e i migliori Centri di preparazione sul territorio nazionale, ossia quelle scuole e quegli istituti che aiutano gli studenti ad affrontare al meglio gli esami Cambridge English.

Il premio è assegnato dal Cambridge Assessment International Education, il dipartimento dell’Università di Cambridge responsabile delle certificazioni di lingua inglese Cambridge English e

riconosce l’impegno della scuola nell’insegnamento della lingua inglese e nell’accompagnare gli studenti verso il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo.

“Il progetto del Thomas More è iniziato soltanto pochi anni fa – ha spiegato Stefania Guccione, presidente della cooperativa Thomas More che gestisce la scuola – e siamo molto orgogliosi di vedere come i risultati siano già così visibili. Investiamo nella formazione dei giovanissimi per avvicinarli alla lingua inglese perché crediamo che le barriere linguistiche siano un limite per le relazioni e sapere comunicare in una lingua così importante è un modo per avvicinare i popoli e aprire ai giovani nuove opportunità”.

A ricevere il riconoscimento per la scuola è stata Veronica Onesta, Centre Exam Manager dell’International House di Roma. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico.

