Il CNSAS Sicilia presente alla mostra itinerante “Terremoti d’Italia”

Con dimostrazioni, retrospettive video ed una parete d’arrampicata per i giovani visitatori.

I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono presenti oggi sabato 1 e domenica 2 aprile alla mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con il contributo della Protezione Civile della Regione Sicilia, e ospitata in queste settimane a Catania all’interno della Villa Bellini.

I nostri tecnici, durante le due giornate di sabato e domenica, daranno dimostrazioni al pubblico delle manovre di soccorso, con le quali interveniamo in ambiente impervio, montano ed ostile per il recupero di persone in difficoltà.

Per i giovani visitatori sarà allestita una parete artificiale, fornita dal CAI Sicilia con il supporto logistico della Protezione Civile del Comune di Bronte, con la quale potranno divertirsi, cimentandosi in arrampicate in sicurezza, assistiti dai tecnici del CNSAS e dagli operatori dell’Alpinismo Giovanile CAI.

Nell’ambito dell’evento, verranno proiettate delle retrospettive video sulle attività di soccorso, esercitative e addestrative del CNSAS Sicilia.

La mostra itinerante “Terremoti d’Italia” si propone di diffondere e di fare conoscere da vicino uno dei rischi naturali, il rischio sismico, che più interessa il nostro Paese e, in particolare, il territorio siciliano.

L’evento, ospitato all’interno della Villa Bellini di Catania rispetterà i seguenti orari: sabato 1 aprile 9,00 – 13,00 / 15,30 – 19,00; domenica 2 aprile 9,00 – 13,00.

