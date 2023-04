“Il bosco incantato” all’Urban Center di Siracusa “Per la città che vorrei”

Si è tenuta all’Urban Center di Siracusa l’iniziativa realizzata nell’ambito di “Musei diffusi” promossa dall’associazione culturale “Per la città che vorrei” con il musicista Enzo Vittorino.

“Si tratta di un progetto – spiega Sergio Pillitteri, presidente dell’associazione Per la città che vorrei – che apre nuovi orizzonti per la nostra città nel campo della musica rivolta ai bambini”.

Una performance interattiva di Enzo Vittorino, a coronamento di un progetto che si è sviluppato in alcuni istituti comprensivi di Siracusa e che ha visto per questa tappa l’Urban Center colmo di bambini, genitori e maestre, che hanno partecipato attivamente all’esecuzione di brani della prima parte del racconto “Il Bosco incantato” tratto dalla “Musica per gioco” di Enzo Vittorino. Si tratta di un’attività interattiva che si concluderà il 20 maggio mattina, sempre all’Urban Center, con la cerimonia di premiazione.

“Sono davvero felice – conclude Sergio Pillitteri – della straordinaria partecipazione di bambini che ci gratifica del lavoro svolto e conferma l’importanza che riveste la musica per i più piccoli. Perché come sostiene il maestro Enzo Vittorino, la musica per un bambino è educazione, creatività, gioia, divertimento, fantasia e magia”.

Nella foto, Vittorino, Germanà e Pillitteri

