Gli studenti dell’Università di Catania protagonisti a Taomoda

L’istituzione dell’osservatorio giovanile costituito da studenti universitari dell’Università di Catania è tra gli elementi di novità della 24esima edizione della rassegna internazionale TAOMODA®, tra i grandi eventi italiani, in calendario ogni anno nel mese di luglio a Taormina. L’appuntamento 2023 è dall’11 al 15 luglio.

TAOMODA® si conferma un’importante leva di sviluppo culturale e innovativo del territorio che, oltre a mettere in risalto le eccellenze del Made in Italy, rappresenta un punto di riferimento per i giovani che stabilmente partecipano numerosi all’evento estivo più atteso del centro-sud Italia.

Un ruolo di prim’ordine nell’ambito della rassegna internazionale TAOMODA® viene offerto attraverso la formazione agli studenti universitari dell’Ateneo catanese e ai giovani NEET -ovvero coloro che hanno già concluso gli studi e non sono professionalmente occupati- i quali scelgono di prendere parte alla rassegna attraverso tirocini curriculari, extra curriculari e seminari professionalizzanti che si tengono durante la settimana della manifestazione a Taormina.

Nei giorni scorsi nell’aula magna del Palazzo delle Scienze sono stati consegnati, con cerimonia ufficiale, gli Attestati del Seminario Professionalizzante TAOMODA® 2022 agli studenti del dipartimento di Economia e Impresa con la partecipazione del direttore del Dei prof. Roberto Cellini, da Agata Matarazzo professore associato di Scienze merceologiche e coordinatore scientifico del Seminario Professionalizzante e della giornalista Agata Patrizia Saccone presidente della rassegna internazionale TAOMODA®.

“Trovo assolutamente entusiasmante, generoso e costruttivo poter offrire ai giovani la possibilità di relazionarsi e confrontarsi con giornalisti, imprenditori, decision maker, influencer e celebrities del mondo della moda, della musica, della cultura, del design, della televisione nell’ambito della TAOMODA WEEK. – dichiara il presidente Agata Patrizia Saccone – Per loro un’opportunità di crescita non soltanto sul piano della formazione ma anche su quello umano poiché l’evento è anche strumento di aggregazione tra gli studenti che per una settimana vivono day by day un’esperienza unica in un contesto esclusivo e unconventional”.

Durante la TAOMODA WEEK, negli anni, gli studenti dell’Ateneo catanese hanno avuto modo di confrontarsi con numerosi ospiti, tra cui Brunello Cucinelli, Santo Versace, Catena Fiorello, Paolo Gerani, Noemi, Giovanni Bozzetti, Mariarita Grieco, Alessio Boni, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Giovanni Caccamo, Anna Valle, Violante Placido, ecc.

Grande attesa adesso per l’edizione 2023 di TAOMODA® che si prepara a celebrare la decima volta a Taormina con un calendario ricco di eventi legati da un unico filo conduttore, la sostenibilità.

“Taomoda costituisce un input e un’opportunità non solo sul piano culturale ma anche per il social environment di alto profilo che l’evento riesce a organizzare. Dichiara il direttore Roberto Cellini – Teniamo molto a questa iniziativa che coinvolge gli studenti offrendo loro un ruolo da protagonisti, mi auguro pertanto che da questa esperienza traggano giovamento non solo in termini di conoscenza ma anche in capacità di relazioni in un contesto poco usuale per chi frequenta in modo tradizionale l’università”.

“Questo è il quinto anno che il nostro Dipartimento è coinvolto alla Taomoda Week. – afferma la professoressa Agata Matarazzo – Negli ultimi due anni abbiamo voluto essere presenti in maniera ancora più incisiva trasformando la settimana in un seminario professionalizzante con l’ottenimento delle ulteriori attività formative per gli studenti dei nostri corsi di laurea sia triennale che magistrale”.

