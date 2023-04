Francofonte, debutto ufficiale per la squadra di pallavolo maschile

Ieri ha esordito ufficialmente la squadra di pallavolo maschile dell’As.d. Seven guidata da Dora Pappalardo. La squadra, che ha debuttato nella I divisione federale maschile, ha disputato il primo match in casa.

Presenti il sindaco di Francofonte, arch. Daniele Nunzio Lentini e l’assessore allo sport Gianni Depetro.

“Sono felice per il debutto della squadra maschile a Francofonte. Cercheremo di fornire ai ragazzi e alle ragazze della pallavolo delle strutture adeguate e infatti abbiamo già messo in cantiere la nuova palestra comunale che sorgerà in via Europa e che andrà a rimpiazzare quella attuale che è in condizioni fatiscenti. La nuova palestra sarà più moderna e più accogliente”, ha dichiarato il sindaco Lentini.

“Inoltre, stiamo ristrutturando il pallone tensostatico e, oltre a poter ospitare il pubblico, stiamo cambiando anche il tappeto, in modo tale da poter ospitare sia le partite di pallamano che di pallavolo”, ha proseguito ancora il sindaco.

“Il debutto della squadra di pallavolo maschile ha segnato un traguardo importante per lo sport francofontese”, ha commentato l’assessore allo sport Gianni Depetro.

“Da tempo l’allenatrice Dora Pappalardo manifestava la volontà di creare una squadra maschile e noi, come amministrazione, abbiamo sempre sostenuto il suo obiettivo e finalmente si è concretizzato”, ha proseguito ancora.

“Dora e le ragazze della squadra femminile ci hanno regalato momenti magici con delle grandi vittorie e con la sua esperienza, la sua tenacia e la sua competenza sono certo che porterà la squadra maschile ad altissimi livelli”, ha sottolineato.

“Sono anche felice del fatto che i francofontesi rispondano positivamente a tutte le manifestazioni sportive che si svolgono nel nostro paese e, tra l’altro, le precedenti amministrazioni non hanno mai puntato affatto a valorizzare lo sport”.

“Sono molto soddisfatto, perché i risultati in ambito sportivo a Francofonte sono notevolmente cresciuti. Faccio i miei migliori auguri a tutti i ragazzi della squadra e alla coach Dora per l’impegno che metteranno nel farsi valere in campo”, ha concluso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...