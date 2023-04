Francesca Michielin oggi e domani in Sicilia

Anche in Sicilia approda il tour di Francesca Michielin che si esibirà oggi 13 aprile al Teatro Massimo di Palermo e domani 14 aprile al teatro Ambasciatori di Catania.

Il Bonsoir teatro 10 le è già valso il tutto esaurito a Padova per la data del 18 Aprile ed ha creato molta attesa tra i suoi fans e destato interesse tra i curiosi del pop.

Un’artista presente sul mercato da circa un decennio e che con la sua voce limpida ha conquistato una buona fetta di giovani che ascoltano le canzoni d’amore ed alternano i generi più diffusi, al giorno d’oggi, tra cui rap e regueton, al pop melodico di tradizione italiana.

AFFERMA FRANCESCA MICHIELIN: È il mio primo tour nei teatri e sono felicissima di poter presentare “Cani Sciolti” in due città meravigliose come Palermo e Catania. Percepisco un calore fortissimo da parte del pubblico siciliano e questo mi dà la giusta carica. bonsoir! – Michielin10 a teatro è uno show che vuole raccontare molto di questi ultimi anni, di come sono cresciuta e cambiata.

Spero di trasmettere tutte le mie emozioni al pubblico del Teatro Al Massimo e al Teatro Ambasciatori e trascorrere 90 minuti all’insegna della musica e del divertimento.

La messa in scena scelta dall’artista è teatrale e cangiante nel corso dei 90 minuti circa di spettacolo, concepiti come una vera e propria partita di calcio, con tanto di anthem iniziale, primo e secondo tempo, supplementari, rigori. Francesca e la sua band, cinque in tutto, sono vestiti come una vera e propria “squadra”,con un colore molto legato all’artista e al suo immaginario, il verde, nelle sue diverse sfumature. Alla direzione musicale Giovanni Pallotti, chitarra Eugenio Cattini, basso Luca Marchi, tastiere Giorgia Canton, batteria Evita Polidoro.

Il light show è molto potente, a cura di Sergio Cattaneo (Cue Design), i visual sono di Stefano Costa.

E noi siamo sicuri che il pubblico siciliano avvertirà il bisogno di essere tra le sedie dei teatri per assistere a una performance che garantisce un’atmosfera particolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...