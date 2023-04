“Famiglie e Scuola…bambini al centro”per il “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo

“Famiglie e Scuola…bambini al centro”. Questo il progetto che prenderà il via il prossimo giugno presso il circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo in provincia di Catania. Tanti laboratori didattici che daranno vita ad attività intense, coinvolgenti e che sapranno valorizzare adeguatamente la bravura e le potenzialità di tutti i giovanissimi partecipanti.

“Quando la scuola e tutte le istituzioni politiche e sociali, presenti nel territorio, fanno squadra- afferma la dirigente del circolo didattico “Teresa di Calcutta” Prof.ssa Benedetta Liotta- si possono raggiungere grandi risultati. “Famiglie e Scuola…bambini al centro” è rivolto ai nostri studenti che con la loro passione, la loro bravura e la loro immaginazione sapranno certamente stupire genitori e insegnanti. Con questo progetto continuiamo la nostra missione didattica che vuole sviluppare, in ogni singolo studente, quella cittadinanza attiva, intesa come valore di partecipazione, che sia improntata alla fantasia, alla socializzazione e al rispetto reciproco”.

Con l’accordo di partneriato sono coinvolti Spazio Oscena Aps, l’associazione musicale Gravina Arte, l’associazione Dance Musical Theatre Academy A.S.D., la cooperativa sociale Orao, Don Gaetano Sciuto e il comune di Tremestieri Etneo (presente nella figura del Sindaco Santi Rando e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Vito Torrisi) che, oltre ad offrire il patrocinio gratuito per il progetto, metterà a disposizione i locali di Villa Immacolata per la presentazione di Maggio e l’Anfiteatro del parco “Padre Consoli” per la festa finale aperta all’intera cittadinanza. In cantiere laboratori di gioco-teatro, di danza educativa, di musica, ludico-espressivo, uno sportello dei bisogni educativi speciali (che si legherà strettamente a tutte le varie attività) e un laboratorio della banca del tempo. Quest’ultimo, incarna il “continuum” di un’esperienza già attiva al circolo didattico “Teresa di Calcutta” con le famiglie, rappresentate dal Consiglio di Circolo attraverso la figura della presidentessa Stefania Sichera, che volontariamente collaborano con la scuola per arricchire l’offerta didattica degli alunni.

“Il progetto in questione fa riferimento alla circolare della Regione Siciliana denominata “Scuole aperte, laboratori di crescita per l’anno didattico 2022-23”- sottolinea la prof.ssa Rosanna Cristaldi, vice preside del circolo didattico “Teresa di Calcutta” -noi abbiamo presentato la nostra proposta dal titolo “Famiglie e Scuola…bambini al centro” con il preciso scopo di dar vita e voce a questa comunità scolastica in tutte le sue componenti. Un percorso che parte dalla logica di dare alla nostra giovane utenza più tempo all’interno dell’istituto. Da qui- conclude Cristaldi- la grande valenza formativa con interventi pensati, studiati e realizzati nell’interesse della crescita dei nostri ragazzi”.

