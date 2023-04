Earth Day Cefalù, “La Magia di Capo Gallo–una Riserva Naturale in città”

Il Comitato Cittadino “Mare di Sferracavallo”, partner della nona edizione di Earth Day Cefalù, promuove lunedì 24 aprile alle ore 18,00 presso l’anfiteatro di Punta Barcarello (Palermo/Sferracavallo) l’evento divulgativo “La Magia di Capo Gallo – una Riserva Naturale in città”.

Attraverso la passione e i racconti di Riccardo Guarino, prof. Associato di Botanica Ambientale e Applicata (Università degli Studi di Palermo) gli spettatori potranno scoprire la Riserva Naturale Orientata Capo Gallo assortimento di habitat prioritari e contenitore di biodiversità.

Clima mite tipico delle aree costiere del Mediterraneo, paesaggi mirabili, endemismi puntiformi ed esclusivi, in una sola accezione “elevata naturalità a due passi dalla città di Palermo”.

L’evento si svolgerà presso l’anfiteatro di Punta Barcarello poichè parte della Riserva attualmente è interdetta alla pubblica fruizione per caduta massi proprio per questo motivo la Riserva stessa sarà traguardata, a distanza, come fosse lo schermo di proiezione di una sala cinematografica.

Al termine dell’incontro il Comitato Cittadino sarà ben lieto di donare ai partecipanti alcune specie forestali, fornite gentilmente dallo sponsor “Vivaio Forestale di Francesco Matraxia”, rappresentative della vegetazione reale della Riserva Naturale Capo Gallo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...