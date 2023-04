Ad Agrigento si presenta il volume “Agrigento ieri e oggi” di Elio Di Bella

Organizzato da BCsicilia in collaborazione con il Circolo Culturale Empedocleo, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta domani, lunedì 17 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Circolo Culturale Empedocleo in Piazza San Giuseppe ad Agrigento, il volume di Elio Di Bella “Agrigento ieri e oggi. Una storia da riscrivere”. Dopo Saluti di Giuseppe Adamo, Presidente Circolo Culturale Empedocleo e l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, dialogherà con l’Autore Ester Vedova. Per informazioni: Email agrigento@bcsicilia.it – Tel. 329.7061697. Fb BCsicilia Agrigento.





Il libro.

Molti hanno raccontato la storia della città di Agrigento, tracciando però una parabola discendente: dalla gloriosa Akragas alla decadente Agrigento. Il testo “Agrigento ieri oggi. Una storia da riscrivere” di Elio Di Bella tenta di fare giustizia, seppellendo un luogo comune che vuole gli agrigentini per secoli dominati dall’accidia e succubi di prepotenti invasori. Una comunità invece protagonista in 2600 anni di storia di molte ribellioni, rivoluzioni, sollevazioni, proteste. L’autore ritiene che la memoria di tante lotte e di tanto sangue meritino di essere ben documentati e ricordati, in particolare in questo momento storico in cui la città di Agrigento è stata proclamata capitale della cultura per l’anno 2025 e quindi la sua storia va ancor meglio conosciuta e approfondita senza pregiudizi.

L’autore. Elio Di Bella, è stato docente di filosofia e storia nei licei agrigentini e collaboratore del Giornale di Sicilia dal 1987. Il giornalismo culturale e la conoscenza della ricca storia locale sono la sua passione e numerose sono le pubblicazioni in quotidiani, riviste e libri. Lavori ricchi di documenti inediti, frutto di intense ricerche in archivi e biblioteche. Cura il portale di storia agrigentina agrigentoierieoggi e l’omonimo canale Youtube. E’ Presidente della Sede locale di Agrigento di BCsicilia.

