A Sinagra continua il Corso base di Apicultura

Si è svolta a Sinagra presso la sede della Pro loco la VI lezione del corso base di Apicoltura. La prima a prendere parola è stata la Presidente Vincenza Mola che ha ringraziato l’amico Marcello e il Prof. Muratore per la disponibilità.

Successivamente il presidente Ristoworld Marcello Proietto di Silvestro ha voluto ringraziare i numerosi presenti e la Presidente della Pro Loco Vincenza Mola e successivamente ha presentato il professore Antonio Muratore il quale ha condotto la VI lezione del corso di apicoltura.

Nelle lezioni precedenti si è parlato della storia del miele, la sua produzione, i suoi benefici, come viene utilizzato, la sua composizione, ecc; in questa lezione invece si è parlato sulla possibilità di abbinamento vino-miele, distillati-miele e la creazione di cocktail. Nella seconda parte della lezione i partecipanti hanno degustato formaggio in abbinamento con due tipologie di miele, accompagnato da vino e rosso e spumante dolce e brut, per notare le differenze gustative.

A seguire hanno assaggiato i numerosi dolci realizzati dai soci della Pro loco a base di miele. Tutti hanno apprezzato l’iniziativa che ha permesso ad ognuno non solo di arricchire le conoscenze in questo ambito, ma anche per aver trascorso un pomeriggio all’insegna della convivialità e del divertimento.

L’ultima lezione si terrà nel mese di maggio ad Isnello, sarà una lezione all’aria aperta con visita di laboratorio, presso l’azienda della Prof.ssa Santina Grissanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...