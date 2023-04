A Sinagra alla scoperta delle peonie e orchidee spontanee

La Pro loco di Sinagra organizza sabato 29 aprile 2023 alle 14.00 in località Pizzo Corvo l’escursione per ammirare lo spettacolo della fioritura delle peonie ed orchidee spontanee: un pomeriggio alla scoperta delle bellezze naturalistiche presenti sul nostro territorio, con lo scopo di far conoscere e apprezzare le ricchezze che il nostro territorio offre.

Si raccomanda idoneo vestiario, borraccia, macchina fotografica e spuntino.

La Presidente dell’Associazione Pro Loco, la dottoressa Enza Mola, invita tutti coloro i quali vogliano aderire all’iniziativa, a radunarsi presso Piazza San Teodoro alle ore 14.00 del 29 aprile 2023.

La partecipazione è totalmente gratuita per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3358432665.

