A Pantelleria evento sulla Famiglia Tusa

Andrea Tusa, figlio del noto archeologo Sebastiano, presenta in due video la storia di una famiglia di studiosi da sempre legata all’isola

Si terrà domani, sabato 15 aprile alle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare, l’evento dal titolo I TUSA: UNA FAMIGLIA, UNA STORIA, ideata e curata da Andrea Tusa, figlio del noto e amato archeologo Sebastiano Tusa.

Una famiglia di studiosi, i Tusa, legata a Pantelleria fino alla generazione attuale, quella di Andrea, grazie agli studi e agli scavi portati avanti negli ultimi decenni.

La narrazione di Andrea Tusa aprirà una finestra su momenti familiari, ma allo stesso tempo iconici e importanti per l’Archeologia siciliana e non solo, e presenterà delle nuove testimonianze tramite le immagini di due video: “Una famiglia per mare e per il mare” e “Il relitto tardo-romano di Scauri” che documenta i rinvenimenti davanti alla Contrada.

