A Palermo “Dialogo Natura Arte”, la personale di Ornella Schirò negli spazi della ex Real Fonderia Oretea

C’è tempo fino al 21 aprile per visitare “Dialogo Natura Arte”, la personale pittorica di Ornella Schirò in corso negli spazi della ex Real Fonderia Oretea, in piazza Fonderia a Palermo.

Inaugurata lo scorso 14 aprile, la mostra – diciannove opere in tutto – è stata allestita dall’architetto Maria Gabriella Caiola.

Il dipinto che dà il titolo all’esposizione, nello specifico, esprime il dialogo che l’artista intrattiene con gli elementi della Natura: una sorta di corredo genetico che identifica.

Acqua, aria, fuoco e terra sono elementi imprescindibili, al pari della luce e dell’ombra.

In una simile ottica, l’interlocuzione con la Natura si configura come un sentimento reciproco, all’insegna dell’unicità.

Le forme stilizzate ispirate alle imbarcazioni, inoltre, sono la metafora della navigazione dell’animo umano mentre i cerchi simboleggiano la vita.

Le opere in mostra testimoniano l’abilità dell’artista nel padroneggiare forme e colori.

Il gioco di luci e linee curve è animato da una grande tensione spirituale, espressione della sensibilità e dell’empatia di Ornella Schirò.

Personalità poliedrica, ha realizzato mosaici, vetrate artistiche sabbiate e decorate, dipinti su legno e tela.

L’integrazione di materiali riciclati su tela dipinta a olio con colori acrilici è una forma di dialogo tra materia e colore.

Chi volesse visitare la personale, potrà farlo fino al prossimo 21 aprile, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30. L’ingresso è libero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...