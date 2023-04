A Palermo concerto per la quinta edizione di “Cammino Musicale”.

Sabato scorso 15 Aprile 2023 presso la chiesa del SS. Salvatore a Palermo si è tenuta la 5°edizione di “Cammino Musicale”. Un concerto promosso dal gruppo musicale “Sympathy Group” con la collaborazione dell’Associazione “Guardie del Tempio di Cristo”.

Cammino Musicale intende percorrere musicalmente un determinato arco temporale, per testimoniare e rivivere l’evoluzioni musicali.

Ogni evento targato “Sympathy Group” viene impreziosito da interventi iniziali da parte di relatori che contestualizzano i luoghi d’interesse della nostra città in cui si svolge l’evento. In questa edizione è stato l’Architetto Ciro Lomonte docente in architettura, arti sacre e liturgia presso l’Università Europea di Roma a presentare il luogo.

L’evento si è poi svolto all’interno della sacrestia monumentale, un luogo la cui acustica è rimasta quella di un tempo, e dove il pubblico presente ha potuto godere delle meravigliose voci del Soprano Antonella Urso e del Tenore Salvy Marino accompagnate magistralmente dal M° Leonardo Pavia. Un trio di artisti con curriculum di tutto rispetto.

Un pubblico attento e soddisfatto ha praticamente riempito la sala dimostrando con lunghi applausi a scena aperta e standing ovation il loro gradimento e affetto.

Si ringrazia tutta l’Associazione “Guardie del Tempio di Cristo” con il suo meraviglioso staff ed in particolare la Sig.ra Marina Mancuso per l’introduzione iniziale. Si ringrazia il Rettore del SS. Salvatore Mons. Gaetano Tulipano e Padre Giuseppe Iozzia. Si ringrazia tutto il pubblico affezionato presente ed in particolare tutto il Coro Polifonico Bel Canto di Salaparuta presente fra gli spettatori, un coro diretto dal Soprano Antonella Urso.

