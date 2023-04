A Noto Country House Villadorata inaugura la nuova stagione

Riapre la dimora di lusso nelle colline della Val di Noto

Dopo la pausa invernale Country House Villadorata, splendido resort che sorge nella Val di Noto, riparte per la nuova stagione. Da venerdì 14 aprile infatti sono riaperte le porte della dimora di lusso immersa nella campagna netina, tra alberi di ulivi, mandorli e agrumi della tenuta. Grandi novità per questa nuova stagione in arrivo, dalle due nuove Suite con piscina privata alla creazione di due nuove aree, dedicate ai trattamenti wellness e alle lezioni di yoga. Un’oasi di pace, dove vivere esperienze autentiche, di charme.

Villadorata Country House, il progetto di ethical energy farm

A pochi chilometri dal centro abitato di Noto, immersa tra le colline incontaminate dell’omonima valle, si trova Country House Villadorata. La struttura, ricavata da un Palmento dove si produceva olio risalente alla fine dell‘800, è stata sottoposta ad un intervento di oculato restauro, trasformandosi dal 2015 in residenza contemporanea ed accogliente. Il progetto ha previsto l’inserimento di tecnologie avanzate e green che ne permettono l’autosufficienza energetica, per rendersi energeticamente indipendenti, limitando l’emissione di inquinanti.

Pur essendo un edificio separato dal Seven Rooms ubicato nel centro storico di Noto, Country House Villadorata si propone come tappa di un percorso che lega città e campagna, allo scopo di valorizzare i diversi aspetti e l’unicità del territorio situato al confine della Riserva naturale di Vendicari. L’edificio è circondato da una rigogliosa tenuta di 22 ettari tra ulivi, mandorli, limoni, arance e un piccolo vigneto, tutti coltivati con metodo biologico nel pieno rispetto della natura e del suo ecosistema originario. Il contesto bucolico ed i suggestivi paesaggi rispondono alle esigenze dell’ospite che vuole rilassarsi ed interrompere la frenesia del quotidiano, abbandonandosi alle meraviglie offerte dalla campagna siciliana.

La Cucina di Viviana Varese, a Villadorata

La chef stellata e imprenditrice Viviana Varese, per il terzo anno consecutivo torna in Sicilia, a Noto, dove ha riaperto il suo progetto W Villadorata al Country House Villadorata. Un ritorno alle proprie origini per la Chef, per la quale da sempre è importante (ri)connettersi con il sole, la natura, la terra. “E’ quest’ultima che sceglie e decide” afferma Viviana Varese “Seguire il suo umore e la sua potenza, con rispetto, gioia e gratitudine, è uno dei miei valori primari”. La terra è VIVA, per questo Viviana Varese ha scelto Country House Villadorata, un luogo che riflette perfettamente l’etica gastronomica della sua cucina. Venticinque ettari di terreno con orto, agrumeti, mandorli, vigne e ulivi. Un luogo magico dove “sporcarsi” le mani, coltivare la passione del fare e sperimentare la sua cucina. Le produzioni locali, gli ingredienti, i Presidi Slow Food dell’isola ispirano la Chef nella creazione di nuove ricette, insieme ad alcuni suoi piatti storici.

Da quest’anno anche il Seven Rooms nel centro di Noto ospiterà Viviana Varese, con un nuovo concept dedicato al celebre boutique hotel: ha aperto da pochissimo Viva il Bistrot a Palazzo Nicolaci.

Val di Noto

Le magnifiche terre del Val di Noto offrono preziosi tesori nascosti immersi in una natura selvaggia e armoniosa. Per aiutare i propri ospiti a scoprirla meglio e col desiderio di promuovere le bellezze del luogo, Country House Villadorata offre la possibilità di intraprendere tour tematici.

