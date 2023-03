Trionfo del Coro Lirico Siciliano alla Berliner Philharmonie

Si è conclusa con un successo trionfale la trasferta del Coro Lirico Siciliano a Berlino, dove, in una Berliner Philharmonie esaurita in ogni ordine di posto, il complesso, istruito da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò Siragusa, ha portato il sole, la passione sanguigna e il calore della Sicilia con una magistrale esecuzione di Cavalleria Rusticana, di Pietro Mascagni.

D’eccezione anche il cast solistico, che ha visto schierati Walter Fraccaro, Lisa Houben, Gabriel Manro, Camilla Antonini e Giorgia Teodoro nei ruoli solistici, accompagnati dalla prestigiosa orchestra Berliner Simphoniker, guidata dalla solida bacchetta di Filippo Arlia, direttore calabrese in piena ascesa internazionale.

Dopo la splendida inaugurazione nel sontuoso Teatro Principal di Zaragoza (Spagna) con l’incompiuta pucciniana, Turandot, il Coro Lirico Siciliano è stato protagonista di un evento straordinario, il debutto presso una delle sale da concerto di maggiore prestigio a livello mondiale, dove il capolavoro verista è stato eseguito per la prima volta.

Il Coro, dunque – già Oscar della Lirica nel 2017 –, è stato il primo Ente del sud Italia e tra i pochi al mondo a varcare le soglie del tempio musicale tedesco con una delle opere più rappresentative anche della identità del complesso corale; un privilegio eseguire, per la prima volta nella storia artistica della sala, famosa in tutto il globo per la sua acustica assolutamente perfetta, progettata da Hans Scharoun, l’opera in un atto di Mascagni, per una ulteriore consacrazione a livello internazionale del complesso artistico siciliano.

Ed è stato un trionfo! Una serata che rimarrà negli annali, con numerose ovazioni a scena aperta e un applauso finale durato per interminabili minuti da parte di oltre duemila persone che hanno gremito letteralmente la prestigiosissima sala da concerto tedesca e che hanno decretato il successo della manifestazione.

Un ulteriore splendido capitolo, dunque, nel libro che racconta la storia del Coro Lirico Siciliano, ente che già da alcuni anni è riuscito a imporsi come uno dei più rinomati e richiesti complessi a livello internazionale, ambasciatore del belcanto italiano nel mondo attraverso le numerose tournée cui viene regolarmente chiamato a partecipare in molti paesi nel mondo.

