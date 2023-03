Torna la suggestiva Cronoscalata Linguaglossa–Piano Provenzana

Torna una delle gare automobilistiche etnee più suggestive, la 3^ Linguaglossa Piano Provenzana Etna Nord – Trofeo Ciccio Giuffrida.

L’evento sportivo verrà presentato sabato 25 marzo, alle ore 9 e 30, nel Palazzo di Città di Linguaglossa. Valevole per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato italiano bicilindriche pista e salita, per il Campionato siciliano velocità salita e per il Campionato siciliano velocità salita auto storiche, la gara è inserita nel trittico di Cronoscalate dell’Etna, insieme alla Catania Etna e alla Giarre Montesalice Milo.

Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta, il delegato ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, presidenti e delegati degli Automobile Club di Catania, Acireale e Messina, il direttore di gara Marco Cascino e il presidente della ASD Passione e Sport, Michele Vecchio, oltre ai patron delle scuderie automobilistiche siciliane.

