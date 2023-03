Ruba 400mila euro da conto cliente, sequestro a ex direttore banca Favignana

Si era guadagnato la totale fiducia della sua cliente disabile ed era così riuscito a sottrarle dal conto in banca ben 400mila euro in quattro anni. Per l’ex direttore della filiale di un istituto di credito a Favignana, isola del Trapanese, il gip di Trapani ha disposto il sequestro preventivo di 350 mila euro dai suoi conti correnti e di un immobile del valore di 40 mila euro circa. A tanto ammonterebbe la cifra che l’uomo, R.G.F., 62 anni, avrebbe prelevato tra il 2017 e il 2021 dal conto della vittima: una media di 100 mila euro all’anno e 10 mila euro al mese.

Le indagini, condotte dalla Guardia di finanza, hanno portato alla luce tutte le operazioni sospette.

L’ex direttore di banca – prima sospeso dall’incarico e poi licenziato – aveva scelto la sua “preda” tra i clienti più facoltosi presenti sull’Isola ma anche più anziani e deboli. Secondo le Fiamme gialle, “era stato molto abile” nel creare con la vittima “un rapporto esclusivo e personale”, con l’obiettivo di “ottenere la completa gestione del suo cospicuo patrimonio finanziario”.

L’uomo avrebbe simulato la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronendosi poi del denaro attraverso bonifici e prelevamenti diretti sui conti. Operazioni per le quali avrebbe più volte creato anche documenti bancari e deleghe false, utilizzando anche le credenziali di altri colleghi di banca. I reati contestati sono furto aggravato e autoriciclaggio.

